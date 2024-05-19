«الإمارات دبى» يقرض «التضامن» 80 مليون جنيه لتمويل «متناهية الصغر» للسيدات

وقع بنك الإمارات دبى الوطنى– مصر عقد تمويل جديد بقيمة 80 مليون جنيه، مع مؤسسة التضامن الأصغر مدة عام ونصف العام بهدف توسيع نطاق تمويل قطاع المشروعات متناهية الصغر الموجهة للسيدات، وتعزيز النمو الاقتصادى.

قال تامر راغب، رئيس قطاع ائتمان الشركات والمؤسسات المالية ببنك الإمارات دبى الوطنى، مصر: «إيماناً منا بأهمية دفع عجلة التنمية الاقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة، تأتى شراكتنا الفعالة مع مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، التى تتيح لنا الوصول إلى أكبر عدد ممكن من السيدات صاحبات المشاريع متناهية الصغر. ونؤمن بأن هذه الشراكة ستسهم بشكل فعال فى دعم مساعى تمكين المرأة، بما يتماشى مع توجهات البنك المركزى المصرى، لتحقيق أهدافنا الرامية إلى تعزيز الشمول المالى تماشياً مع رؤية مصر 2030».

وأعربت منى ذو الفقار، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، عن اعتزازها ببدء التعاون مع بنك الإمارات دبى الوطنى– مصر فى إطار شراكة مثمرة على المدى الطويل، من أجل تعزيز دور القطاع الذى يعد ركيزة أساسية فى التنمية الاقتصادية خلال الفترة الراهنة.

وأوضحت «إن التسهيل الائتمانى سوف يسهم فى توفير آليات تمويل مبتكرة لتلبية كل الاحتياجات التمويلية لصالح أكبر عدد ممكن من السيدات صاحبات المشروعات متناهية الصغر، لمساعدتهن على تطوير ونمو مشروعاتهن، وتحسين مستوى معيشتهن، وتوفير دخل كافٍ لأسرهن».

قالت ريهام فاروق، الرئيس التنفيذى لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، إن الاتفاقية تأتى استكمالاً للشراكات المثمرة على مختلف الأصعدة، حيث تمتلك المؤسسة تاريخاً ائتمانياً قوياً، ولديها تسهيلات ائتمانية قائمة مع 9 بنوك حكومية وخاصة عاملة فى القطاع المصرفى المصرى، وذلك تماشياً مع استراتيجيتها التوسعية التى تستهدف الوصول إلى أكبر شريحة من العملاء. وأشارت فاروق إلى أن المؤسسة تقوم بإعادة توجيه التمويلات البنكية، لصالح السيدات صاحبات المشروعات متناهية الصغر، عبر تقديم حزمة من البرامج التمويلية المتميزة بما يناسب احتياجات مختلف الفئات، وهى «التمويل الفردى والتمويل الجماعى وتمويل الأسرة وتمويل فرصة والتمويل الذهبى»، بالإضافة إلى الحلول والخدمات غير المالية.

ونوه كريم جمعة، المدير المالى لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، بأن اتفاقية التمويل التى تم توقيعها مع بنك الإمارات دبى الوطنى– مصر سوف تدعم استراتيجية المؤسسة الهادفة إلى تقديم التمويلات بسهولة ويسر للسيدات صاحبات المشروعات متناهية الصغر، وذلك تماشياً مع استراتيجية التوسع فى السوق المصرية وزيادة قاعدة العملاء خلال الفترة المقبلة، لدعم نشاط التمويل متناهى الصغر.

وافاد أمير حجازى رئيس قطاع ائتمان الشركات المصرفية التجارية ببنك الإمارات دبى الوطنى- مصر أن هذه الشركة تتوافق مع توجهات الدولة الرامية على زيادة فرص العمل وزيادة معدلات تشغيل المرأة فى سوق العمل.

أشار محمد بدر، رئيس منطقه شرق القاهرة- قطاع ائتمان الشركات ببنك الإمارات دبى الوطنى- مصر أن التمويل سيدعم توجهات مؤسسه التضامن نحو التوسع فى توفير فرص تمويلية لصالح السيدات صاحبات المشروعات متناهية للصغر للمساهمة فى تحسين معيشتهن وتوفير دخل كافٍ لأسرهن.