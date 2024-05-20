اقرأ بالوفد.. غدا تشييع جثمان رئيسي

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الثلاثاء، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "اليوم.. تشييع جثمان رئيسي".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

مسئول إيراني يحمل أمريكا المسئولية

"مخبر" يتولى الرئاسة مؤقتا.. والانتخابات خلال 50 يومًا

إسرائيل تنفي تورطها في الحادث.. وإعلامها يحتفل

"السيسي" يعلن تضامن مصر مع إيران

عبدالسند يمامة يعزي الشعب الإيراني

وزير الري: وصلنا إلى مرحلة حرجة لتناقص نصيب الفرد من المياه

أمريكا تعطي الضوء الأخضر لإسرائيل بتوسيع عملية رفح.. واستمرار غلق المعابر

"بن غفير" يدعو لطرد الفلسطينيين من القطاع وإعادة احتلاله

أحمد عيسى: حققنا 4.3 مليار دولار إيرادات بالسياحة في الربع الأول من 2024

الزمالك يشكر الرئيس على برقية التهنئة بالكونفدرالية

مجلس النواب يوافق على قانون إدارة وتشغيل المنشآت الصحية ويقر نهائيا اعتمادا إضافيا بموازنة 23/ 2024 بإجمالي 320 مليار جنيه

"مدبولي": وضع سقف للاستثمارات العامة لخفض معدلات التضخم

