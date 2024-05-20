منتخب الرماية يحصد 11 ميدالية متنوعة في البطولة العربية بتونس

واصل المنتخب المصري للرماية تألقه في البطولة العربية للرماية، ضغط الهواء (بندقية ومسدس) 2024، والتي تقام في دولة تونس الشقيقة بمشاركة 128 رامٍ ورامية من تسع دول عربية ( مصر، السعودية، قطر، الكويت، الأمارات، العراق، موريتانيا، الجزائر، تونس ).

وقد حققت هالة الجوهري الميدالية الذهبية في منافسات 10 متر مسدس ضغط هواء سيدات، بينما حقق حافظ إبراهيم الميدالية الفضية في منافسات 10 متر مسدس ضغط هواء رجال.

وفي منافسات مسدس 10م "فرق رجال" حصد المنتخب المصري للرماية علي المركز الأول والميدالية الذهبية، وفي منافسات الفرق 10م مسدس "فرق سيدات" حصد المنتخب المصري للرماية علي المركز الأول والميدالية الذهبية

وفي منافسات نهائيات 10م بندقية "سيدات" حصدت مي مجدي في المركز الأول والميدالية الذهبية، وحصدت ريماس خليل علي المركز الثاني والميدالية الفضية.

وفي نهائيات 10م بندقية "رجال" حصد محمد حمدي علي المركز الثاني والميدالية الفضية، وحصد إبراهيم كريم علي المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وفي نهائيات 10م بندقية "فرق رجال" حصد منتخب مصر علي المركز الأول والميدالية الذهبية، كما حقق منتخب مصر للرماية في نهائيات 10م بندقية "فرق سيدات" علي المركز الأول والميدالية الذهبية.

وفي نهائيات 10م بندقية "فرق مختلط" حقق محمد حمدي وريماس خليل المركز الأول والميدالية الذهبية.

وقد شاركت مصر ببعثة كبيرة في البطولة العربية للرماية ضغط الهواء (بندقية ومسدس)، والتي تقام بمدينة بني خلال التونسية في الفترة من 14 إلى 21 مايو الحالي.



وأشاد اللواء حازم حسني، رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للرماية، بالأداء المميز الذي يقدمه الرماة المصريين في البطولة العربية للرماية، مشيرًا إلى أن مثل هذه الإنجازات تعكس حجم التطور الكبير الذي تعيشه رياضة الرماية في مصر.

وأعرب حسني، عن سعادته البالغة لما حققه أبطال الرماية المصرية في البطولة، مؤكدا أن المشاركة في البطولة تكسب اللاعبين فرصة جيدة للاحتكاك بمنافسين أقوياء وتمنحهم خبرات كبيرة تؤهلهم للمنافسة على الميداليات في البطولات الدولية والدورات الأولمبية.

فيما تقدم اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري للرماية، بالشكر للسيد الاستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، ورعاة الاتحاد المصري للرماية على مجهوداتهم ودعمهم المتواصل.