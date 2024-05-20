أوقاف الفيوم تتسلم 8 أطنان سلع غذائية من صكوك الإطعام

تسلمت مديرية الأوقاف بالفيوم برئاسة الدكتور محمود الشيمي وكيل الوزارة عدد 8 أطنان سلع غذائية من السكر والأرز بواقع 2000 شنطة من مشروع صكوك الإطعام.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وبحضور الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.

وصرح مدير أوقاف الفيوم بأن المساعدات سوف يتم توزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا بقرى المحافظة، من خلال اللجنة المشكلة من الأوقاف والمحافظة والتضامن الاجتماعي.

وقال الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، أنه سوف يتم تنفيذ توجيهات وزارة الأوقاف بشأن التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع المستحقين؛ لأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، لكن الفضل لله عز وجل.

مدير أوقاف الفيوم: الإلتزام بعدم تصوير المواطنين أثناء توزيع المساعدات

وأكد "الشيمي"، على أنه سيتم الالتزام بعدم تصوير أحد من المواطنين أثناء عملية التوزيع، مراعاة لمشاعرهم، كما هو متبع خلال توزيع المساعدات على الأسر بقرى المحافظة.

وفي سياق آخر عقدت أوقاف الفيوم برنامج لقاء الأطفال بمسجد الزهراء بالعدوة التابع لإدارة أوقاف مركز شمال الفيوم، وذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على غرس القيم الدينية والأخلاقية والوطنية بين الأطفال، واستمرارًا لجهود الوزارة في الاهتمام بالنشء، وذلك تحت إشراف الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، وبحضور فضيلة الشيخ يحيى محمد مدير إدارة الدعوة بالمديرية، وفضيلة الشيخ محمد رجب خورشيد مدير الإدارة، وفضيلة الشيخ طه عبد الله مفتش بالإدارة، وفضيلة الشيخ وليد حسن إمام المسجد والواعظة أمال حسني.

وخلال هذه الفعالية أكد العلماء، أن وزارة الأوقاف تسعى دائمًا لتنمية الوعي الديني والثقافي والفكري والوطني عند الطفل، موضحين أن الوزارة لديها منهجية علمية متكاملة لرفع مستوى الوعي لدى أبنائنا وبناتنا، وقد أحدثت طفرة غير مسبوقة وأحرزت تقدمًا كبيرا في هذا المجال.

كما أكد عدد من أولياء الأمور فرحتهم، وقدموا الشكر لعلماء الأوقاف بمديرية أوقاف الفيوم ،على اهتمامهم ورعايتهم للأطفال وحمايتهم من الأفكار الهدامة، وذلك بإقامة مثل هذه الفعاليات التي تنمي الحس الإيماني والوطني لدى الطفل، مؤكدين أن البرنامج التثقيفي للطفل لبنة أساسية في بناء الوعي الديني والوطني والقيمي لدى أبنائنا وبناتنا، وأننا نأمن على أطفالنا المشاركين في هذه النشاطات حيث إنهم في أيدٍ أمينة.