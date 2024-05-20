نصائح مهمة من الصحة لمواجهة الإجهاد الحراري

مع استمرار موجة الحرارة الشديدة، التي تمر بها جميع مدن ومحافظات الجمهورية، حرصت وزارة الصحة والسكان من خلال صفحتها الرسمية على توجيه بعض الإرشادات للطلبة والمواطنين لمواجهة حالات الحرارة الشديدة، وتأثير الرياح المثيرة للأتربة على أصحاب الأمرض الصدرية والتنفسية، وحالات الإجهاد الحراري هُوَ فقدان مفرط للأملاح والسوائل بسبب الحرارة، ممَّا يُؤدِّي إلى انخفاض حجم الدَّم الذي يُسبِّب العديد من الأعراض، وتنطوي أحيانًا على الإغماء أو الانهيار .

وفي السطور التالية تستعرض " بوابة الوفد " نصائح وإرشادات وزارة الصحة للمواطنين لتجنب الاجهاد الحراري .

نصائح لاصحاب الأمراض التنفسية والصدرية

وجهت الوزارة مجموعة من النصائح إلى الطلاب والمواطنين من أصحاب الأمراض التنفسية والصدرية، وتحديدا في المحافظات المتوقع بها نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، أهمها ضرورة ارتداء الكمات قبل الخروج من المنزل، وفي حالة الشعور بحدوث ضيق في التنفس، بضرورة الذهاب إلى الطبيب أو أقرب مستشفي لإجراء الفحوصات اللازمة .

شرب مياه وسوائل لمواجهة الإجهاد الحراري

كما أكدت وزارة الصحة والسكان على المواطنين والطلبة، ضرورة شرب كميات كبيرة من المياه والسوائل أثناء الأجواء الحارة ، إذ أنها أهم عوامل مواجهة الشعور بالإجهاد الحراري، وأنها تساعد على ترطيب الجسم ومنع الجفاف عن طريق الحفاظ على درجة حرارة الجسم الطبيعة في ظل ارتفاع حرارة الطقس .

طرق الحماية من مضاعفات ارتفاع درجات الحرارة والأجهاد الحراري

ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة وذات الألوان الفاتحة.

شرب المياة بكثرة طوال اليوم .

على كبار السن عدم الخروج من المنزل إلا في حالات الضرورة.

غلق نوافذ المنازل.

أعراض الإجهاد الحراري

الصداع.

الدوخة.

الضعف .

حالة عدم الإتزان.

التشنجات والتعرق المفرط.

فقدان الشهية.

سرعة النبض.

ارتفاع درجة حرارة الجسم .

تغيُّم الرؤية

ألم العضلات.

الغثيان.

التقيُّؤ.

علاج الإجهاد الحراري

الراحة في بيئة باردة.

التعويض عن السوائل والأملَاح.

ينصح لعلاج الإجهاد الحراري بالراحة والتوقف عن ممارسة النشاطات والابتعاد عن البيئة الحارَّة والتعويض عن السوائل والأملاح، سواءٌ عن طريق الفم بالمشروبات الرياضية أو بمحلول من حوالي 1 لترٍ إلى 2 لتر من الماء الذي يحتوي على ملعقتين صغيرتين من الملح ، أم عن طريق الوريد.كما يُمكن أن يُساعِد خلعُ الملابس أو التخفيف منها وترطيب الجلد أو تطبيق قطع قماش رطبة على تبريد الجسم أيضًا.

و طالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين في حالة الشعوربأي من تلك الأعراض التواصل مع الوزارة ، من خلال الخط الساخن لها 105، وسيجري التوضيح والرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات المختلفة الخاصة بالإجهاد الحراري أو .