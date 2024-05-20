ناجلسمان يرفض العودة لتدريب بايرن ميونخ

يبحث بايرن ميونخ الألماني عن التعاقد مع مدير فني خلال الفترة القليلة المقبلة، بعد النتائج السلبية التي قدمها توماس توخيل، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، خلال الموسم الحالي 2023/2024.

وكشفت تقارير صحفية ألمانية أن إدارة بايرن ميونخ تواصلت مع عدد من المدربين خلال الأسابيع القليلة الماضية، بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا وخسارة لقب الدوري الألماني لصالح باير ليفركوزن.

وأشارت إلى أن الإدارة البفارية تواصلت مع يوليان ناجلسمان، المدير الفني الحالي للمنتخب الألماني الأول لكرة القدم، من أجل العودة لقيادة الفريق مرة أخرى خلال الموسم المقبل.

وأوضحت التقارير أن المدرب الألماني رفض العودة مرة أخرى لتدريب بايرن ميونخ، بعدما رحل بطريقة غير جيدة من قبل إدارة العملاق البفاري مع بداية الموسم الجاري.

الجدير بالذكر أن توخيل يواجه انتقادات قوية من جماهير بايرن ميونخ، بعد النتائج المخيبة للاَمال خلال الفترة الأخيرة.