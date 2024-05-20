تشكيل فاركو أمام المقاولون العرب في الدوري المصري
كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو عن تشكيل مواجهة المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من عمر الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.
وتقرر انطلاق موقعة المقاولون العرب أمام فاركو في تمام السابعة من مساء اليوم الأثنين، والتي من المتوقع أن تشهد إثارة كبيرة.
تشكيل فاركو أمام المقاولون العرب
حراسة المرمى: محمود السيد
خط الدفاع: أحمد عوض - ياسين السيد - جيفرسون انكادا - عزمي غوما.
خط الوسط: أحمد محمد - محمد فخري - محمود عماد.
خط الهجوم: أحمد شريف - شكري نجيب - سيف تيري.
ومن المقرر نقل مباراة المقاولون وفاركو عبر شاشة قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.