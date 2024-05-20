الأسهم اليابانية : "نيكاي" يعود لمستوى 39 ألف نقطة

ارتفع المؤشر نيكاي فى أسواق الأسهم اليابانية خلال تعاملات جلسة، اليوم الاثنين، ليعود لمستوى 39 ألف نقطة للمرة الأولى في شهر، في حين أبقت التوقعات المرتفعة لخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة على تفاؤل السوق.

الأسهم اليابانية

وأغلق نيكاي مرتفعا 0.73% عند 39069.68 نقطة، ليقفز أكثر من 1% أثناء الجلسة قبل بدء عمليات جني أرباح. وكانت هذه هي المرة الأولى التي يصل فيها المؤشر الرئيسي إلى نطاق 39 ألف نقطة المهم نفسيا منذ 15 أبريل.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا فى أسواق الأسهم اليابانية بما يصل نسبته نحو 0.82% ليصل إلى مستوى 2768.04 نقطة.

ودفعت بيانات التضخم التي جاءت الأسبوع الماضي أقل من المتوقع المتعاملين مرة أخرى إلى توقع خفض أسعار الفائدة الأميركية في سبتمبر، ما عزز معنويات الأسواق عالميا ومن ثم دعم الأسهم اليابانية.

وسجل المؤشر نيكاي فى أسواق الأسهم اليابانية أعلى مستوى له على الإطلاق عند 41087.75 نقطة في وقت سابق من هذا العام قبل أن ينخفض ​​​​قرابة 5% الشهر الماضي في أكبر انخفاض شهري له منذ ديسمبر 2022، وصعد المؤشر 16% هذا العام.

وارتفع 183 سهما من إجمالي 225 سهما على المؤشر نيكاي. ومع ذلك، تضاءل حجم المكاسب، إذ اتجه المتعاملون إلى جني الأرباح.

وصعد سهم فاست ريتيلينغ فى أسواق الأسهم اليابانية بنسبة 0.9%، وربح سهم شركة طوكيو إلكترون العملاقة لمعدات صناعة الرقائق 0.7%.

وقفز سهم شين إتسو للكيماويات التي تصنع منتجات رقائق السيليكون فى أسواق الأسهم اليابانية بما يصل نسبته نحو 4.2%.

وانخفض سهم مجموعة سوفت بنك المستثمرة في الشركات الناشئة التي تركز على الذكاء الاصطناعي فى أسواق الأسهم اليابانية بنسبة 2.8%.

وانخفض سهم أدفانتست فى أسواق الأسهم اليابانية بنسبة 0.4%، وسط ترقب الأسواق لنتائج أعمال شركة إنفيديا الأميركية في وقت لاحق هذا الأسبوع. وإنفيديا أحد عملاء أدفانتست.

استقرار الأسهم الأمريكية مع ترقب نتائج "إنفيديا" ومحضر الفيدرالي

الأسهم الأمريكية

استقرت مؤشرات الأسهم الأمريكية تقريبا عند الفتح، اليوم الاثنين، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون النتائج الفصلية لشركة إنفيديا ومحضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) المقرر صدوره هذا الأسبوع.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي فى أسواق الأسهم الأمريكية بما يصل الى نحو 13.83 نقطة، أو بنسبة انخفاض تعادل 0.03%، ليصل إلى مستوى 39989.76 نقطة.

وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز الذى يضم أكبر 500 شركة فى أسواق الأسهم الأمريكية بواقع 2.08 نقطة، أو بنسبة ارتفاع تعادل 0.04%، ليصل إلى مستوى 5305.35 نقطة .

وصعد المؤشر ناسداك المجمع لشركات التكنولوجيا بما يصل الى نحو 16.06 نقطة، أو بنسبة صعود تعادل 0.10%، ليصل إلى مستوى 16702.02 نقطة.