أوبرا أورفيو ويوريديتشي في مكتبة الإسكندرية

تقدم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الفنون التابع إلى قطاع التواصل الثقافي بالتعاون مع المركز الثقافي البريطاني "أوبرا أورفيو ويوريديتشي" للمؤلف الألماني كريستوف فيليبالد جلوك في الفترة من 23 وحتى 25 مايو 2024 في تمام الساعة الثامنة مساءً بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية، القاعه الكبرى.

وتعد أوبرا "أورفيو ويوريديتشي" من أبرز أوبرات عصر الباروك المتأخر؛ وتتناول أسطورة يونانية قديمة هي أسطورة: "أورفيوس" ابن الإله أبوللو الذي يفقد زوجته الجميلة "يوريديتشي" ويذهب لاستردادها من العالم السفلي بمساعدة "أموري" رمز الحب.

ويأتي تقديم الأوبرا بعد النجاح الكبير لكل من: أوبرا كارمن، وأوبرا دون جيوفاني واللتان أنتجتهما مكتبة الاسكندرية في الموسمين السابقين بالتعاون مع معهد جوتة بالإسكندرية.

ويسعي هذا المشروع لتقديم فن الأوبرا في أفضل صورة لجمهور مدينة الإسكندرية؛ بالإضافة إلى كونه مشروع ثقافي تعليمي متميز يدمج مغنيي الأوبرا المهنيين والعالميين مع طلبة الغناء الأوبرالي من شباب مدينة الإسكندرية، وبمشاركة من فصل الباليه التابع لمدرسة الفنون بالمكتبة، حيث تعتبر أول تجربة احترافية يشارك فيها طلبة فصول الباليه.

وتُقدَّم العروض بقيادة مايسترو/ناير ناجي القائد الأساسي لأوركسترا مكتبة الاسكندرية، بمصاحبة أوركسترا وكورال مكتبة الإسكندرية والباليه.

ويهدف هذا الإنتاج إلى تنمية الحس الفني والتذوق الموسيقي عبر تقديم أعمال فنية راقية يشارك فيها محترفين وكذلك الأطفال والنشء من الهواة حتى يتثنى نشر الثقافة والفنون الراقية في المجتمع. ويهتم مركز الفنون بإدراج الطلبة المشاركين في هذه التجارب الفنية التي تهدف إلى الارتقاء بالذوق العام وتشكيل جيل واعي متذوق للفن.