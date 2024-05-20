يبحث عدد كبير من الراغبين في التقديم لمسابقة التربية والتعليم 2024 عن آخر موعد للتسجيل في مسابقة التربية والتعليم، بعدما كشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن أعداد المتقدمين لشغل وظيفة معلم مساعد مادة للعام 2024، في مسابقة 18 ألف معلم ، وأعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، موعد انتهاء مدة التسجيل في مسابقة التربية والتعليم 2024 لتعيين 18 ألفا و886 معلم مساعد مادة، ورابط وخطوت التسجيل.

وأوضح الجهاز المركزي، أن آخر موعد للتقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024 لتعيين 18 ألفا و886 معلم مساعد مادة، يوم الإثنين المقبل الموافق 27 مايو الجاري.

رابط التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024

يمكن للمعلمين والمعلمات الراغبين في التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024 لتعيين 18 ألفا و886 معلم مساعد مادة، من خلال الدخول على بوابة الوظائف الحكومية .

شروط التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024

أن يكون المتقدم متمتعاً بالجنسية المصرية.

أن يكون المتقدم محمود السيرة.

أن يكون المتقدم حسن السمعة.

ألا يكون المتقدم قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

ألا يكون المتقدم قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

ألا يزيد سن المتقدم عن 40 عاماً في تاريخ نشر الإعلان.

أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عال تربوي.

الحصول على دبلوم تربوي لغير خريجي كليات التربية.

أن يكون التقدير العام للمتقدم مقبول فأعلى.

اجتياز الاختبارات وفقاً للقواعد المقررة.

اجتياز التدريبات التي تقرر بمعرفة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الاختبارات والتدريبات المطلوبة.

يجب التقديم في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقاً للثابت ببطاقة الرقم القومي.

أن يكون التقدم على المادة المتوافقة مع التخصص الثابت بالمؤهل.

خطوات التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024

الدخول على بوابة الوظائف الحكومية، مـن هــنـــا .

اختيار الوظائف.

الدخول على وظائف التربية والتعليم والتعليم الفني 2024.

اختيار المحافظة التابع لها.

تظهر لك كافة الشروط والمؤهلات المطلوبة.

الضغط على تقديم طلب.

الضغط على التأكيد في التسجيل في هذا الإعلان.

كتابة البيانات المطلوبة.

إدخال المحافظة.

كتابة طريقة شغل الوظيفة.

إدخال المجموعة الوظيفية.

كتابة المجموعة النوعية.

إدخال مستوى المؤهل.

ملئ البيانات المطلوبة.

الضغط على حفظ البيانات.

الضغط على التقديم.