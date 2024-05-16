مسابقة التربية والتعليم.. الشروط والمستندات المطلوبة

مسابقة التربية والتعليم 2024.. يبحث الكثير من المواطنين عن الوظائف الخالية، حيث تم الإعلان مؤخرًا عن مسابقة التربية والتعليم 2024 لتعيين 18 ألف معلم.

موعد فتح التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024

وسيتم فتح باب التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024 لتعيين 18 ألفًا و886 معلم مساعد مادة، لاستكمال الأعداد المطلوبة في مسابقة 30 ألف معلم، بداية من غد الثلاثاء 14 مايو الجاري.

وكشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن استمرار تلقي طلبات التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024 لتعيين 18 ألفا و886 معلم مساعد مادة، حتى يوم الأثنين الموافق 27 مايو الجاري.

وأعلن الجهاز المركزي، عن فتح باب التقديم لمسابقة تعيين 18 ألف معلم في المواد الآتية: «اللغة العربية - اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم - الدراسات الإجتماعية - الحاسب الاّلي»، وذلك بجميع محافظات الجمهورية.

رابط التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024

وأشار الجهاز عن تقديم طلبات المعلمين والمعلمات للمشاركة في مسابقة التربية والتعليم 2024 لتعيين 18 ألفًا و886 معلم مساعد مادة، من خلال الدخول على بوابة الوظائف الحكومية.

الأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024

يجب أن تكون كافة الأوراق المطلوبة أصلية وملونة وبصيغة «jpg».

صورة شخصية للمتقدم.

بطاقة الرقم القومي سارية.

صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

المؤهل الدراسي.

المؤهل الأعلى إن وجد.

الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث.

شهادة التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

إيصال الإيداع البنكي.

شروط التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024

أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية.

أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

ألا يزيد سن المتقدم عن 40 عاماً في تاريخ نشر الإعلان.

الحصول على مؤهل عال تربوي، والحصول على دبلوم تربوي لغير خريجي كليات التربية.

أن يكون التقدير العام للمتقدم (مقبول) فأعلى.

اجتياز الإختبارات وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.

اجتياز التدريبات التي تقرر بمعرفة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

اجتياز الكشف الطبى وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الاختبارات والتدريبات المطلوبة.

أن يكون التقدم فقط على المادة المتوافقة مع التخصص الثابت بالمؤهل.

يجب التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقاً للثابت ببطاقة الرقم القومي.