السجن المشدد 6 سنوات لـ عاطل متهم بالاتجار فى المخدرات

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لإدانته بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة العجوزة.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم (17573 /2023- جنح العجوزة) للمتهم (مجاهد.ط)، أنه في يوم 29/8/2023 بدائرة قسم شرطة العجوزة، أحرز جوهر مخدر الترامادول، ومادة مخدرة البريجبالين بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وبمواجهته اعترف بالمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي حصيلته، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه من متجري ومتعاطي المواد المخدرة.

ومن جهة اخرى قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة 13 متهمًا بتهمة القتل واستعراض القوة ببولاق الدكرور، لجلسة 22 مايو الحالي.

وكشف أمر الإحالة لـ 13 متهمًا في واقعة قتل واستعراض القوة بـ بولاق الدكرور، عن أن المتهمين أسامة.م 22 عام تاجر ملابس، الحسيني.م 27 عام – تاجر ملابس، أحمد.م 20 عام تاجر ملابس، فهد.ح، علام.ج، حمدي.م، أحمد.ح، مشهور.ص، محمد.م، بهاء.ا، محمد.ح، أمين.م، علاء ياسر، أن المتهمين جميعا استعرضوا القوة وهددوا بالعنف ضد المجني عليهم والأهالي وذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم بأن أشهروا أسلحة نارية وبيضاء ملوحين بها ومطلقين منها أعيرة نارية، وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في نفس المجني عليهم، والأهالي بالمنطقة على النحو المبين بالتحقيقات.

واقترنت بهذه الجريمة جرائم ذات الزمان والمكان، بأنهم قتلوا المجني عليهما حنفي صابر وشقيقه محمد صابر عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحهما وأعدوا لذلك أسلحة نارية وبيضاء تالية الوصف وما أن ظفروا بهم حتى أشهر الأول سلاحا ناريا وأطلق صوبهما أعيرة نارية، والتي نجم عنها إصابتهما الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهما.

وشرعوا في قتل المجني عليهما أحمد حنفي صابر وبهاء الدين صابر عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحهما وأعدوا لذلك أسلحة نارية وبيضاء تالية الوصف وما أن ظفروا بهم حتى أشهر الأول سلاحا ناريا وأطلق صوبهما أعيرة نارية - حال تعدي الباقين عليهما بأسلحة بيضاء والتي نجم عنها اصابتهما الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة والتي كادت أن تودي بحياته إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليهما بالعلاج، على النحو المبين بالتحقيقات.