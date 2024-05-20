منسق وزارة الصحة تتفقد وحدات الرعاية الصحية بشمال سيناء

تفقدت الدكتورة رنا حشمت المنسق المركزي بوزارة الصحة، والدكتورة اينا سلام مدير إدارة الرعاية بمديرية الصحة بشمال سيناء، اليوم الإثنين، أعمال مبادرة تطوير وحدات الرعاية الصحية بشمال سيناء.

وتابعت منسق وزارة الصحة، جاهزية الوحدات للتأكد من تقديم خدمات الرعاية الأولية بصورة منتظمة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وتوجيهات الدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض بالوزارة.

وقامت منسق وزارة الصحة، بالتأكد من توافر الخدمات الصحية المقدمة بمبادرات الصحة العامة ومتابعة مبادرات رئيس الجمهورية للحفاظ على صحة المصريين لخدمة الأهالي بالمحافظة، ومتابعة عمل مبادرة فحص ورعاية المقبلين على الزواج، وأعمال ميكنه الألبان الصناعية المدعمة.



وحرصت منسق وزارة الصحة، على تفقد كميات الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدليات، وتواجد الأطقم الطبية لتقديم الخدمات في النواحي الطبية المختلفة.

ووجهت منسق وزارة الصحة، الشكر والتقدير للفريق الصحي لحسن سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بوحدات الرعاية الأولية بالمحافظة وإشادة وزارة الصحة بالمجهود المقدم من محافظة شمال سيناء للارتقاء بالمنظومة الصحية بوحدات الرعاية.

وتقدم المبادرات الرئاسية العديد من الخدمات للمواطنين، ومنها الكشف المبكر عن الأمراض، وكذا الخدمات الخاصة بالمبادرات الرئاسية المتنوعة، مثل: صحة المرأة، وتنظيم الأسرة، والخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها. حتى يلجأ إليها المواطن في الحالات التي لا تتطلب التوجه للمستشفيات الكبرى، وبما يضمن الحصول على العلاج اللازم، وكذا تغطية احتياجات كبار السن من خدمات طبية ودعم نفسي في وحدات الرعاية الأولية أيضًا، وبذلك تمثل وحدات الرعاية الأولية تطويرا كبيرا في منظومة الصحة