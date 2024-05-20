السجن 10 سنوات لـ ربة منزل قتلت طفلتها بالصف

قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الإثنين، بمعاقبة ربة منزل بالسجن 10 سنوات؛ لاتهامهما بالقتل عمدًا مع سبق الإصرار لطفلة رضيعة أنجبتها سفاحًا خوفًا من افتضاح أمرها في مركز الصف جنوب محافظة الجيزة.

وجاء بأوراق القضية التي حملت رقم (14512/2023) - مركز الصف، أن المتهمة كانت على علاقة غير شرعية بأحد الأشخاص، ونتج عنها إنجاب الطفلة المجني عليها، فقررت التوجه له وطالبت منه الزواج إلا أنه تنصل منها ورفض طلبها، ففكرت المتهمة على إثر ذلك التخلص من الطفلة المجنى عليها بعد أن وضعتها بمستشفى اليوم الواحد بمنطقة التبين.

ومن جهة اخرى قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة 13 متهمًا بتهمة القتل واستعراض القوة ببولاق الدكرور، لجلسة 22 مايو الحالي.

وكشف أمر الإحالة لـ 13 متهمًا في واقعة قتل واستعراض القوة بـ بولاق الدكرور، عن أن المتهمين أسامة.م 22 عام تاجر ملابس، الحسيني.م 27 عام – تاجر ملابس، أحمد.م 20 عام تاجر ملابس، فهد.ح، علام.ج، حمدي.م، أحمد.ح، مشهور.ص، محمد.م، بهاء.ا، محمد.ح، أمين.م، علاء ياسر، أن المتهمين جميعا استعرضوا القوة وهددوا بالعنف ضد المجني عليهم والأهالي وذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم بأن أشهروا أسلحة نارية وبيضاء ملوحين بها ومطلقين منها أعيرة نارية، وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في نفس المجني عليهم، والأهالي بالمنطقة على النحو المبين بالتحقيقات.

واقترنت بهذه الجريمة جرائم ذات الزمان والمكان، بأنهم قتلوا المجني عليهما حنفي صابر وشقيقه محمد صابر عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحهما وأعدوا لذلك أسلحة نارية وبيضاء تالية الوصف وما أن ظفروا بهم حتى أشهر الأول سلاحا ناريا وأطلق صوبهما أعيرة نارية، والتي نجم عنها إصابتهما الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهما.

وشرعوا في قتل المجني عليهما أحمد حنفي صابر وبهاء الدين صابر عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحهما وأعدوا لذلك أسلحة نارية وبيضاء تالية الوصف وما أن ظفروا بهم حتى أشهر الأول سلاحا ناريا وأطلق صوبهما أعيرة نارية - حال تعدي الباقين عليهما بأسلحة بيضاء والتي نجم عنها اصابتهما الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة والتي كادت أن تودي بحياته إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليهما بالعلاج، على النحو المبين بالتحقيقات.



