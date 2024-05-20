بفرمان من الرمادي معسكر مغلق لفريق سيراميكا استعداداً لمواجهة البنك الأهلي

قرر أيمن الرمادى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا، الدخول في معسكر مغلق مساء اليوم الإثنين استعدادًا لمواجهة نظيره فريق البنك الأهلى .

ومن المقرر أن يواجه فريق سيراميكا نظيره البنك الاهلي في اللقاء المقرر له أن يقام غدًا الثلاثاء، فى إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز .

ويسعى فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى ، إلى مواصلة التفوق وتحقيق الفوز على فريق البنك الأهلى، وعقد المدرب العديد من الجلسات مع لاعبي الفريق وطالبهم بضرورة تحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط.

وتعد مباراة الغد هى التاسعة بين الفريقين، حيث سبق أن تواجه سيراميكا والبنك فى 8 لقاءات سابقة، 7 مواجهات فى الدورى وواحدة فى كأس رابطة الأندية ، ونجح سيراميكا فى تحقيق الفوز فى 4 مباريات، بينما فاز البنك الأهلى فى مباراة واحدة، وحسم التعادل 3 مواجهات.

وأغلق الجهاز الفني لفريق سيراميكا صفحة مباراة بيراميدز التي خسرها الفريق بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء مساء يوم الأربعاء الماضي ، في الجولة الثالثة والعشرين من الدورى.

وطالب أيمن الرمادى اللاعبين بضرورة عدم التفكير في خسارة بيراميدز والتركيز على استعادة سكة الانتصارات أمام البنك الأهلى، محذرا من صعوبة المباراة التي سيقاتل فيها المنافس على نقاط المباراة نظرا لوضعه الصعب في جدول الدورى.

وخسر فريق سيراميكا أمام بيراميدز، بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الدفاع الجوي، في إطار الجولة 23 من بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.