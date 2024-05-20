توريد 264 ألف طن قمح بشون وصوامع المنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، استمرار الشون والصوامع، في استقبال محصول القمح لموسم حصاد 2024 ، حيث تم توريد 264652طناً و984 كيلو جراماً ، من الأقماح منذ بدء الموسم ، وذلك من خلال 42 موقعاً تخزينياً ، تم تجهيزها ضمن استعدادات المحافظة.

وذلك لإستيعاب كافة الطاقة الإنتاجية من المحصول ، مشيراً ، إلى أن نسبة المساحة المنزرعة بالأقماح بنطاق المحافظة بلغت 216 ألف فدان لهذا العام ، وشدد المحافظ ، على ضرورة التحقق من جودة الأقماح، ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع ، وتسهيل عملية التوريد على المزارعين ، مكلفاً رؤساء المراكز والمدن ، بالتعاون مع مديرية التموين وكافة الأجهزة المعنية ، لمتابعة انتظام عمليات توريد محصول القمح ميدانياً ، لتذليل كافة العقبات والوقوف على سير العمل بالصوامع.

كما وجه المحافظ ، وكيل وزارة التموين بالمنيا ، بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على كافة الجهات التي تستخدم القمح المحلي ، بشكل مخالف للقانون ، بالتعاون مع الوحدات المحلية ، ومباحث التموين ، مع تفعيل قانون حظر نقل أي كميات من القمح خارج حدود المحافظة ، إلا بتصريح من مديرية التموين ، ومصادرة الكميات المضبوطة ، وتحرير محضر للسيارات المخالفة للقانون ، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

من جانبه ، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم ، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن أعمال التوريد بدأت الإثنين 15 أبريل الماضي ، وتستمر حتى منتصف أغسطس القادم ، لافتاً ، إلى المتابعة الدورية لأعمال التوريد من خلال لجان مختصة ، فضلاً عن تذليل كافة العقبات خلال أعمال التوريد من المزارعين ، وفقاً للقواعد والاشتراطات اللازمة ، وحفاظاً على سلامة المحصول ، بإعتباره أحد المحاصيل الإستراتيجية المهمة ، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن.

وكان اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، قد أعلن بدء موسم توريد محصول القمح ، بكافة صوامع وشون المحافظة، موجهاً بضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية ، وتذليل أية عقبات قد تواجه الموردين ، و تكوين لجان متابعة للإشراف على عملية التوريد ، إلى جانب تشكيل غرف عمليات فرعية بمديرية التموين ، وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة.

وأكد المحافظ ، جاهزية 42 موقعا تخزينياً لإستقبال الأقماح خلال الموسم الحالي ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، وضمن خطة الدولة للإكتفاء الذاتي وتوفير مخزون آمن من محصول القمح ، بوصفه محصولاً استراتيجيا ، لافتًا ، إلى أن المنيا تسعى للمحافظة على كونها من المحافظات الأولى في زراعة و توريد القمح.

وأشار المحافظ ، إلى أهمية تكثيف حملات توعية الموردين بكافة سبل الدعم المقدمة من الدولة ، وتحفيزهم لعمليات التوريد ، وفقا لقرار مجلس الوزراء بمنح حافز إضافي لتوريد القمح من المزارعين ، ليصل سعر الأردب إلى 2000 جنيها نقاوة 23.5 قيراط ، و1950 جنيها نقاوة 23 قيراطا ، و1900 جنيها نقاوة 22.5 لموسم العام الحالي.