شاهد سلمى أبو ضيف بفستان زفاف مثير في فرنسا بعد إعلان خطوبتها (صور)

أثارت الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف حالة من الجدل بين رواد السوشيال ميديا بعد نشرها لبعض صورها عبر الإنستجرام وخلال تواجدها في فرنسا.

سلمى أبو ضيف بفستان زفاف في فرنسا

وبدت سلمى أبو ضيف بإطلالة ساحرة، تنتمي لذوق الطابع الأوروبي، أثناء خضوعها لجلسة تصوير جديدة في فرنسا، حيث ارتدت فستان أبيض مثير التصميم، ينتمي لقصة الكب، صمم من قماش الكريب المطرز بحبات الكريستال مع اللؤلؤ زين بذيل طويل مما جعله يشبه فساتين الزفاف المواكب لموضة 2024-2025؛ لتثير حالة من الجدل بعد إعلان خطوبتها من رجل الأعمال إدريس عبدالعزيز؛ ليظن جمهورها أنها لقطات حيه من حفل زفافها ولكنها علقت على الصور لتنهي الجدل، قائلة: " خلال العرض التمهيدي لفيلم Horizon للمخرج كيفن كوستنر".

سلمى أبو ضيف بأحدث صيحات فساتين زفاف 2024

سلمى أبو ضيف بفستان زفاف في فرنسا

وتزينت سلمى أبو ضيف ببعض المجوهرات المرصعه بحبات الألماس الحر لتزيد من فخامة إطلالتها الساحرة وتصبح مثال تقتدي به أغلب صاحبات الذوق المتمرد في حفل زفافهن.

سلمى أبو ضيف بفستان زفاف في فرنسا

وأختارت البساطة في تسريحة شعرها، لتظهر سحر ملامحها على طبيعتها مع لون بشرتها البرونزية التي عكست جمالها ببعض ألوان النود والكحل والماسكرا في عينيها مع لون البينك في الشفاه.

سلمى أبو ضيف بفستان زفاف في فرنسا

وظهرت سلمى أبو ضيف وخطيبها إدريس عبدالعزيز مؤخرا خلال حضور فعاليات النسخة الـ77 من مهرجان كان السينمائي.

سلمى أبو ضيف بفستان زفاف في فرنسا

كما حرصت سلمى أبو ضيف على حضور مبادرة "المرأة في السينما" التي أقيمت على هامش الدورة الـ77 من مهرجان كان السينمائي، وكرمت هناك إلى جانب 5 نساء حول العالم وهن كاتبة السيناريو والمخرجة راماتا تولاي سي، والممثلة السعودية أضوى فهد، والممثلة والمغنية السعودية أسيل عمران، والممثلة الهندية كيارا أدفاني، التايلاندية ساروتشا تشانكيمها والشهيرة بـ"فرين".

سلمى أبو ضيف بفستان زفاف في فرنسا

كما شاركت الفنانة سلمى خلال مهرجان كان في ندوة خاصه عن موضوع "المرأة في السينما" وتحدثت خلال الندوة عن التحديات والصعوبات التي تواجهها المرأة في السينما وفرص المتوفرة للنساء في الصناعة وعن تجربتها الأخيرة وهي مسلسل أعلى نسبة مشاهدة الذي عرض في رمضان 2024 ونجاحه الكبير، وعن بدايتها بفيلم الشيخ جاكسون.

سلمى أبو ضيف بفستان زفاف في فرنسا

يذكر أن، سلمى أبو ضيف شاركت في السباق الرمضاني بمسلسل "أعلى نسبة مُشاهدة" بطولة إنتصار، محمد محمود، إسلام إبراهيم، أحمد فهيم، فرح يوسف، ليلى أحمد زاهر، ومن تأليف سمر طاهر وإخراج ياسمين أحمد كامل.