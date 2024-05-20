تحرير 35 محضر إشغالات ومرافق بأبوتيج في أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تكثيف حملات الاشغالات والمرافق بكافة مراكز وأحياء المحافظة لإعادة الانضباط إلى الشارع وتحقيق السيولة المرورية وتخفيف الزحام ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لافتاً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية لإزالة التعديات والاشغالات على حرم الطريق كشرطة المرافق ورؤساء المراكز والأحياء ومسئولي المرافق والاشغالات بالوحدات المحلية وذلك لتكثيف حملات المرافق وإلزام أصحاب المحلات التجارية بحدود محلاتهم لمنع انتشار تعديات الباعة الجائلين مشيراً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وضبط وتحرير محاضر للمخالفين والمتعدين على حرم الطريق والتعامل بكل حزم مع المخالفين للقانون دون تهاون أو تقاعس نظراً لما تسببه من اختناقات مرورية وتعطيل للمرور.

وأوضح محافظ أسيوط إنه تم تحرير 35 محضر اشغالات ومرافق واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على حرم الطريق وذلك خلال حملة اشغالات مكبرة شنتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابوتيج برئاسة الدكتور محمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج التي استهدفت الطريق الزراعي "أسيوط/سوهاج" وشارع الجمهورية بقرية النخيلة فضلاً عن رفع المخلفات وعمل محاضر نظافة واشغال طريق للمخالفين وذلك في إطار الحملات التي يتم شنها لضبط الشوارع وتيسير حركة مرور السيارات والمارة والحفاظ علي المظهر الحضاري والجمالي والإلتزام بحرم الطريق العام لافتاً إلى رفع إشغالات الباعة الجائلين وفروشات المحال التجارية والباعة الجائلين والتعديات على حرم الطريق خلال حملة بإشراف أسامة كامل نائب رئيس المركز وبمشاركة رئيس الوحدة المحلية لقرية النخيلة ومدير الاشغالات بالمركز ومسئول الاشغالات بالقرية ومسئول التنظيم بالقرية ومسئول النظافة والايرادات بالقرية وبالاستعانة بمعدات الحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية لمركز أبوتيج.