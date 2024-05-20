الإسماعيلي يهنئ الزمالك بالتتويج بالكونفدرالية في خطاب رسمي

أرسل مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، اليوم، الاثنين، برقية لتهنئة نادي الزمالك، بالتتويج بلقب الكونفدرالية.

وحرص مجلس إدارة الدراويش برئاسة نصر أبو الحسن ، على مشاركة مجلس الزمالك برئاسة حسين لبيب، فرحة التتويج بلقب الكونفدرالية، تقديرا لعمق العلاقة بين الطرفين.

وتوج الزمالك بلقب الكونفدرالية، عقب الفوز على نهضة بركان المغربي، بهدف، في المباراة التي جمعتهما، مساء الأحد، على استاد القاهرة الدولي، ليحقق اللقب بأفضلية التسجيل خارج الأرض، بعد أن خسر ذهابا بهدفين لهدف.

وعلى جانب آخر ، كشف محمد أسامة طبيب نادي الزمالك، عن التشخيص المبدئي لإصابة لاعب الفريق أحمد حمدي ، التي تعرض لها في مباراة نهضة بركان المغربي أمس الأحد.

وقال أسامة : "أحمد حمدي لاعب وسط الفريق تعرض لإصابة بكدمة في الركبة، خلال مباراة نهضة بركان".

وأضاف: "اللاعب سيخضع لفحوصات طبية خلال الساعات القليلة المقبلة للوقوف على حجم الإصابة التي تعرض لها".