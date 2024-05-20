قاصد يكرم عبدالواحد تقديرًا لجهوده وادائه المتميز في مهام عمله

كرم المهندس عبدالمنعم قاصد مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية شمالي قنا اليوم الاثنين 20 مايو الجاري بمكتبه عبدالرؤوف عبدالواحد مدير المتابعة وتقويم الأداء في حضور هاني الملقب رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام ومحمد الطحان مدير التعليم الثانوي وذلك بمنحه شهادة تقدير لجهوده وادائه المتميز في مهام عمله.

وأعرب قاصد عن خالص تهانيه بتكريم عبدالواحد تقديرًا واعتزازًا بالدور البارز الذي يقوم به في خدمة العملية التعليمية مؤكدا أن هذا التكريم سيكون حافزًا له لمواصلة جهوده وتحقيق المزيد من النجاحات، متمنيا له دوام التوفيق والنجاح مشيراً إلى أن هذا التكريم يأتي في إطار حرص الإدارة التعليمية على مكافأة العاملين المتميزين وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد، وتحسين أساليب العمل، ورفع كفاءة الأداء، ويعتبر حافزاً لجميع الموظفين لبذل المزيد من الجهد والعمل المتميز.

وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا بتكريم المتفوقين في أداء عملهم تشجيعًا لهم وتحفيز الآخرين بدوره وجه عبدالواحد شكره وتقديره الي مدير عام الإدارة علي هذه اللفته الطيبة وتكريمه مشيرا ان هذا التكريم ليس لشخصه فقط بل لجميع العاملين المخلصين في الإدارة.

كما أدي طلاب الشهادة الإعدادية بمدارس أبوتشت شمال قنا اليوم الاثنين 20 مايو الجاري امتحان الفصل الدراسي الثاني للعام 2024/2023 في مادة الهندسة وسط أجواء من الهدوء والطمأنينة والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والانضباط الإداري داخل اللجان، جاء ذلك خلال تفقد المهندس عبدالمنعم قاصد مدير عام الإدارة لسير انتظام الامتحانات بلجنة مدرستي العوامر الغربية الإعدادية وتيجة للتعليم الأساسي التي تعقد امتحاناتها بمدرسة العوامر الغربية الابتدائية.

مشيرا الي وضوح ورقة الأسئلة ومطابقتها لمواصفات ورقة الامتحان الواردة من الوزارة مبينا أن الامتحان في مادة الهندسة جاء في مستوي الطالب المتوسط ولم يخرج من المنهج المدرسي وشدد مدير عام الإدارة علي ضرورة الالتزام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لاعمال الامتحانات وعدم اصطحاب الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين داخل اللجان لافتا الي توفير المناخ المناسب للطلاب أثناء أداء الامتحان واتخاذ كافة اجراءات الأمن والسلامة ومكافحة كافة أساليب الغش لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

واوضح مدير عام الإدارة أن عدد الطلاب الذين يحق لهم أداء امتحان الفصل الدراسي الثاني في الشهادة الإعدادية بمدارس ابوتشت البالغ عددهم 7596طالبا وطالبة أدوا اليوم الامتحان في مادة الهندسة دون رصد أي مشكلات او شكاوي داخل اللجان .

واشار قاصد الي أن الإدارة التعليمية بابوتشت أنهت كافة الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال والطلاب لاداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية الدراسي للعام 2024/2023، مؤكدا تشكيل غرفة عمليات فرعية داخل ديوان عام الإدارة متصلة بغرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم بقنا لمتابعة سير الامتحانات وتذليل أية صعوبات او مشكلات تواجه سير العملية الامتحانية تنفيذا لتعليمات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.