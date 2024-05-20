QNB الأهلي يقدم حساب توفير بلس بعائد 22% شهريا

يقدم QNB الأهلي التابع لمجموعة QNB العالمية أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا وثاني أكبر بنك قطاع خاص، حساب توفير بلس بالجنيه المصري بعائد يصل إلى 22% سنويا يصرف شهريا، ويأتي هذا تلبية لرغبات وتطلعات العملاء وفق استراتيجية وأهداف البنك.

قال البنك أنه حريص على توفير مجموعة متنوعة من الخدمات والمنتجات المصرفية والأوعية الادخارية التي تناسب كافة شرائح العملاء، وتتميز الخدمات والمنتجات التي يقدمها بسهولة الإجراءات والمرونة في الخطوات وتقديم عوائد تنافسية وحصرية للعملاء.

ويأتي تقديم حساب توفير بلس بالجنيه المصري كأحد منتجات الادخار التي يحرص QNB الأهلي ان يوفر افضل أسعار تنافسيه في السوق المصرية والتي تمكن العميل من الحصول على أعلى عائد على المدخرات.

ويمكن للعميل الاشتراك في حساب توفير بلس عبر القنوات الرقمية المختلفة للبنك “الموبايل بنكي والإنترنت البنكي ” أو التوجه لزيارة أحد فروع QNB الأهلي والتي تبلغ نحو 234 فرعا في مختلف ربوع الجمهورية، ولمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بخدمة العملاء عن طريق رقم 17003 ـ 19700.