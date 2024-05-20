جامعة الفيوم توافق على برنامج بيئى بين كليتى الآداب والأثار

شهد الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب، اجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب بجلسته رقم 211 بحضور أعضاء المجلس وذلك اليوم الإثنين بالمكتبة المركزية.

أوضح الدكتور محمد فاروق الخبيري أن المجلس أحيط علمًا بقرار مجلس الجامعة رقم (226) بخصوص المصادقة على محضر مجلس شئون التعليم والطلاب السابق رقم (210).

وأشار إلى أن المجلس ناقش تقرير اللجنة لمراجعة اللوائح الداخلية للكليات بخصوص بعض التعديلات الخاصة بقواعد التقييم للطلاب باللائحة الدراسية لطلاب المرحلة الجامعية الأولى بنظام الساعات المعتمدة بكلية التربية الرياضية.

وناقش المجلس قرار اللجنة المشكلة لمراجعة اللوائح الداخلية للكليات بخصوص برنامج الآداب والإرشاد السياحي، وهو برنامج بيني مشترك بين كليتي السياحة والفنادق والآداب، سيتم إقراره، واللائحة الداخلية للبرنامج بعد إجراء التعديلات المطلوبة من اللجنة.

واستعرض المجلس قرار كليتي السياحة والفنادق والآثار بخصوص الموافقة على برنامج بيني بين الكليتين بمسمى إدارة التراث والدراسات المتحفية بنظام الساعات المعتمدة.

وأكد موافقة المجلس على برنامج بيني بين كليتي الآداب والآثار بمسمى ترميم وتحقيق ورقمنة الوثائق والمخطوطات بنظام الساعات المعتمدة.

بروتوكول تعاون

من جهه اخرى شهد الدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم، والسفير محمدي أحمد أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، توقيع بروتوكول التعاون بين جامعة الفيوم والاتحاد العربي لحماية الحياة البرية والبحرية، قام بتوقيع البروتوكول عن جامعة الفيوم الدكتور عاصم فؤاد العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعن الاتحاد الدكتور جمال جمعة مدني أمين عام الاتحاد العربي لحماية الحياة البرية والبحرية، وذلك يوم الإثنين .

أكد الدكتور ياسر مجدى حتاته أنه نظرًا للتطور السريع في كافة مجالات التنمية وخاصة التنمية البشرية والمستدامة والتكنولوجية، فإن جامعة الفيوم تسعى لتأهيل الطلاب لسوق العمل وفي هذا الصدد فإن الجامعة حريصة دائمًا على متابعة كل ما هو جديد من أجل نشر الوعي، لأهمية التدريب والتأهيل المستمر ولتحقيق مستقبل أفضل للجميع، وتقديم الفائدة للطلاب والخريجين ولخدمة المجتمع وتنمية البيئة بشكل عام.

وأشار إلى أن البروتوكول يتضمن قيام الطرفين بالعمل على تدريب وتنمية كافة المستهدفين، وتقديم الدعم والعون التدريبي والعلمي للكليات والجامعة فى مجال حماية الحياة البرية والبحرية ومؤسسات الجامعة المعنية، وكذلك تنظيم وعقد أنشطة تدريبية في مجالات التدريب المختلفة.

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