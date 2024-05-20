الإثنين 20 مايو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

بسبب حسين الشحات.. الخطيب يعيد مرتضى منصور للمحكمة

مرتضى منصور
مرتضى منصور

أحالت جهات التحقيق بالعجوزة، مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق للمحاكمة في قضية جديدة، لاتهامه بسب وقذف الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ومجلس الإدارة في صفقة انتقال اللاعب حسين الشحات لصفوف النادي .

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تغريم مرتضي منصور 400 ألف جنيه لصالح مستشار النادي الأهلي

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تأجيل 8 دعاوي قضائية تتهم مرتضى منصور بالسب والقذف

وتقدم المستشار القانوني للنادي الأهلي، محمد عثمان، ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور، لاتهامه بسب وقذف الكابتن محمود الخطيب، ومجلس إدارة النادي الأهلي، موضحًا أن المدعى عليه، نشر على حسابه الخاص عبر فيسبوك، مقطع فيديو سب فيه الكابتن محمود الخطيب قائلا: اطلع قولي يا خطيب أسماء وجنسيات الناس اللى مولت صفقة اللاعب حسين الشحات، كما ظهر المدعى عليه في مقطع فيديو آخر يدعي بالقول على رئيس النادي الأهلي قائلا: أنا سألت سؤال واضح أنتو أخدتوا الساعات ولا مأخدوتش الساعات، دي تمنها 8 إلى 9 مليون جنيه، والمجلس كله أخد الساعات، وظهر المدعى عليه في فيديو آخر قائلا: الفلوس جات متحولة من برة رسمي 2 مليون دولار و7 مليون ريال من ترك آل الشيخ.

وتابع المستشار محمد عثمان في بلاغه، أن مرتضى منصور ارتكب جريمة السب والقذف في حق رئيس النادي الأهلي، ومجلس الإدارة من خلال مقاطع مسجلة على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

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