قضت محكمة شمال الجيزة، بإلزام مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، بتعويض المستشار القانوني للنادي الأهلي محمد عثمان 400 ألف جنيه، عن اتهامه بسبه وقذفه.

تغريم مرتضي منصور 400 ألف جنيه لصالح مستشار النادي الأهلي

وأكد المحامي محمد عثمان، أنه سيطعن على الحكم أمام محكمة الاستىئناف لزيادة مبلغ التعويض، مؤكدا أنه حال صيرورة الحكم نهائيا سيتبرع بكامل المبلغ لمستشفى الناس بقيادة المهندس أيمن ممدوح عباس، ومستشفى 25 يناير برئاسة الصحفي محمد الجارحي.

وكان المستشار القانوني للنادي الأهلي، تقدم ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور، اتهمه بالتعدي عليه بالسب والإزعاج وإساءة استعمال وسائل التواصل، بأن نعته بعبارات خادشة للاعتبار عبر مداخلة تلفزيونية.

وفي سياق آخر كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول الزقازيق بمديرية أمن الشرقية من إحدى المستشفيات بإستقبالها (فكهانى- مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق) مُصاب بجرحين طعنيين بالجسم ، وتوفـى أثناء إسعافه.. وبسؤال شقيقه إتهم (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق ) بالتعدى على شقيقه بالضرب وإحداث إصابته بسلاح أبيض ، وعلل ذلك لحدوث مشاجرة بينهما بسبب خلافات.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لذات الخلافات، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى سياق متصل كشفت الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ، متضمناً قيام قائدا دراجتين ناريتين بحركات استعراضية بالقاهرة معرضان المواطنين للخطر، وبالفحص أمكن تحديد وضبط الدراجتين الناريتين وقائديهما (شخصين - مقيمان بالجيزة).