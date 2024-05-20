بروتوكول تعاون بين جامعة الفيوم والاتحاد العربى لحماية الحياة البرية والبحرية

شهد الدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم، والسفير محمدي أحمد أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، توقيع بروتوكول التعاون بين جامعة الفيوم والاتحاد العربي لحماية الحياة البرية والبحرية، قام بتوقيع البروتوكول عن جامعة الفيوم الدكتور عاصم فؤاد العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعن الاتحاد الدكتور جمال جمعة مدني أمين عام الاتحاد العربي لحماية الحياة البرية والبحرية، وذلك يوم الإثنين .

أكد الدكتور ياسر مجدى حتاته، أنه نظرًا للتطور السريع في كافة مجالات التنمية وخاصة التنمية البشرية والمستدامة والتكنولوجية، فإن جامعة الفيوم تسعى لتأهيل الطلاب لسوق العمل وفي هذا الصدد فإن الجامعة حريصة دائمًا على متابعة كل ما هو جديد من أجل نشر الوعي، لأهمية التدريب والتأهيل المستمر ولتحقيق مستقبل أفضل للجميع، وتقديم الفائدة للطلاب والخريجين ولخدمة المجتمع وتنمية البيئة بشكل عام.

وأشار إلى أن البروتوكول يتضمن قيام الطرفين بالعمل على تدريب وتنمية كافة المستهدفين، وتقديم الدعم والعون التدريبي والعلمي للكليات والجامعة فى مجال حماية الحياة البرية والبحرية ومؤسسات الجامعة المعنية، وكذلك تنظيم وعقد أنشطة تدريبية في مجالات التدريب المختلفة.

توفير المحاضرين

استعرض الدكتور عاصم فؤاد العيسوي ما ستقوم به جامعة الفيوم، والتي تتمثل في إعداد الدورات التدريبية وتوفير المحاضرين والمدربين المعتمدين وكذلك المادة العلمية من أفلام تسجيلية وصور ومواد علمية أخرى.

وأضاف أن الندوات المقترحة تشمل ندوات عن الأهمية الاقتصادية للنباتات البرية، ودور النباتات الطبية والعطرية في مقاومة أمراض العصر، وكذلك زراعه الأسطح، والاستزراع السمكي، ودورات إعداد مرشد بيئي، وزراعة النباتات الملحية وإدارة وتقييم المحميات الطبيعية والتغيرات المناخية وتاثيراتها السلبية والتنوع البيولوجي.

وأشار إلى أن الاتحاد العربي لحماية الحياة البرية والبحرية سيقوم بإعداد البرامج التدريبية والمشاريع المشتركة لتنمية المحميات الطبيعية والمناطق الثرية بالحياة البرية والمجتمعات المحلية، وكذلك توفير المادة العلمية والمدربين للدورات المتخصصة في مجال التنوع البيولوجي والحياة البرية والبحرية واعتماد شهادات اجتياز الدورات التدريبية من قبل مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بالتنسيق مع جامعة الفيوم.

شهد توقيع البروتوكول الدكتورة سحر مهنا أمين مساعد البيئة البحرية بالاتحاد، والاستاذ بالمعهد القومى لعلوم البحار والمصايد بجامعة السويس، والدكتور لؤي السيد أحمد أمين مساعد الاتحاد للمشروعات، والدكتورة منار جمال الدين رئس لجنة التوعية البيئية بالاتحاد، والمهندس وجدي سعد عضو بمجلس إدارة الاتحاد، والدكتور عمرو سيد هيبة عضو مجلس إدارة الاتحاد ومدير وحدة التنمية المستدامة بجهاز شئون البيئة فرع الفيوم، و طاهر الحفناوي رئيس لجنة التخطيط والمتابعة بالاتحاد، والدكتورة مي سيد فؤاد، والدكتورة أسماء خميس أمين، بقسم النبات بكلية العلوم.

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