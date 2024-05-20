أسيل عمران تتزين بالهوية العربية في مهرجان كان (تفاصيل وصور)

تملك النجمة السعودية أسيل عمران ذوق راقي جعلها تتميز بطبيعة خاصة تخطف الأنظار إليها إينما ظهرت وهذا ما اكدته خلال ظهورها في فعاليات مهرجان كان السينمائي بدورته الـ77 ليلة أمس.

واحتفظت أسيل عمران بهوايتها العربية وعكستها في إطلالتها الساحرة، التي تتسم بالأناقة والاحتشام في آن واحد لتسحب البساط من النجمات وتتألق في أعين الجميع.

وتألقت أسيل عمران بإطلالة ساحرة تعكس هواية المرأة العربية الحريصة على الاحتشام والرقي في أختيارتها، حيث ارتدت فستان فضفاض، ينتمي لقصة ألون شولدر، صمم من قماش الحرير المطرز بخيوط الحرير باللون الذهبي مع الشراشيب الناعمة من الأطراف.

وسيطرت البساطة على تسريحة شعر أسيل عمران ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه مما عكس جمال ملامحها.

من هي أسيل عمران؟

أسيل عمران من مواليد 12 نوفمبر 1989، مغنية وممثلة سعودية مقيمة في الإمارات.

ولدت في العاصمة الرياض على الرغم من أن أصولها تعود إلى المنطقة الشرقية وذلك بسبب عمل والدها حيث كان يعمل عسكرياً، وهي الأخت الصغرى للإعلامية لجين عمران، شاركت في برنامج نجوم الخليج في عام 2005 عرض في قناة نجوم لكن لم تصل إلى النهائيات، وبعده شاركت في برنامج نجم الخليج الذي عرض على تلفزيون دبي عام 2006 ووصلت للمرحلة النهائية وبعد خروجها منه استمرت بالعمل الفني حيث طرحت عدة ألبومات وأغاني منفردة، كما أنها دخلت مجال التمثيل في مسلسل شبابي صورته بعام 2011 حمل اسم 04 عرض على إم بي سي 4 بعد ذلك استمرت كممثلة أيضًا.

حياتها الأسرية

تزوجت في 8 أغسطس 2008 من المذيع البحريني خالد الشاعر الذي قام بالمشاركة معها في برنامج الواقع «هي وهو» على قناة إم بي سي 1 وفكرة البرنامج تتحدث عن حياة زوجان بشكل يومي وعرض البرنامج بالفترة من 25 سبتمبر 2010 إلى 1 يناير 2011 وحقق نسبة مشاهدة عالية في الوطن العربي، ولكنهما انفصلا بعام 2012 بعد عدة خلافات.

إلا ان بعد فترة من طلاقهما في عام 2014 ما يقارب بثلاث سنين رجعت أسيل إلى طليقها خالد الشاعر وعادت وانفصلت عنه في عام 2015، ورزقت منه بابن وحيد اسمه «وليد» توفي وهو لا يزال طفلا.

أسيل عمران في مهرجان كان