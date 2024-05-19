درة زروق تتألق بالستينيات في مهرجان كان 2024 (صور)

بثقة الأميرات وخطوات ثابته مثل ملكات الجمال خطفت النجمة التونسية درة زروق عدسات الصحافة والإعلام بمجرد ظهورها على السجادة الحمراء في اليوم الخامس من مهرجان كان السينمائي بدورته الـ77.

وتألقت درة زروق بإطلالة ساحرة، مزجت بين الانوثة والأناقة في آن واحد، لتطل بطابع فنتدج أيقوني باللونين الأسود والأبيض، حيث ارتدت فستان طويل مجسم، ينتمي لقصة الكب، صمم من قماش الترتر الأسود، وتميز بكاب أميري واسع من الحرير الأبيض، الفستان حمل توقيع مصمم الأزياء علي كروي، ليبدع في عكس قوامها الممشوق وتسير على خطى النجمة الراحلة هند رستم التي أتسمت بالأناقة والسحر بإطلالاتها المتنوعة والجذابة العاكسه لجمالها الحقيقي وقوامها الرشيق.

وتزينت بمجوهرات من ميسيكا Messika وقد لفتنا العقد المصنوع من اللؤلؤ والأصداف.

أما من الناحية الجمالية، أحبت درة تسريحة الشينيون العالية، ووضعت مكياجًا جاذبًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الأحمر الصارخ في الشفاه الذي يعيدنا الى حقبة الستينيات برقي إطلالتها.

اختارت النجمة درة زروق إطلالة ساحرة فنسقت الفستان الخالي من الأكمام والمنفذ من الترتر الأسود بقصة مستقيمة وطويلة مع كاب وزادها جمالاً تسريحة الشينيون العالية وأحمر الشفاه الأحمر. حمل فستانها توقيع المصمم علي كروي Ali Karoui

وانهالت التعليقات المؤيدة لرقي ذوق درة وذكاء أختيارتها للأزياء التي تجذب صاحبات الذوق الرفيع من الطبقة الاستقراطية.

ويشارك في مهرجان كان السينمائى فى دورته الـ 77 فيلم شرق 12 للعرض، والذى يعرض ضمن مسابقة أسبوع المخرجين فى مهرجان كان 2024.

درة زروق

درة إبراهيم زروق (13 يناير 1980 –) المعروفة باسم درة هي ممثلة تونسية مقيمة في مصر

عن حياتها

حاصلة علي شهادة الدراسات المعمقة في العلوم السياسية من تونس العاصمة. دخلت ميدان الفن إثر انضمامها لفرقة التياترو، حيث شاركت لأول مرة في مسرحية مجنون للمخرج توفيق الجبالي. مثلت عدة أدوار في السينما التونسية، وشاركت في أفلام عالمية، وشاركت الفنان كاظم الساهر في كليب أغنية ناي عام 2007، وشاركت منذ عام 2007 في السينما المصرية، وأصبح لها حضور طاغي في الوطن العربي بعد مسلسلاتها في مصر العار(2010)، والريان (2011)، وآدم (2011).

درة زروق

درة زروق