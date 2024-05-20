محامي المتهم في وفاة أشرف عبد الغفور: الفنان توفى بسكتة قلبية وليس لموكلي علاقة

استمعت محكمة جنح أكتوبر، اليوم الإثنين، في أولى جلسات معارضة المتهم المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته على حكم حبسه 3 سنوات، لمرافعة دفاعه.

وقدم دفاع المتهم حافظة مستندات طويت على شهادة تفيد إصلاح سيارة المتهم قبل الحادث ببضعة أيام وقرر أن سبب الوفاة هو سكتة قلبية وليس للحادث علاقة بها، فعلق المدنى الحق المدنى أمام المحكمة قائلا " نحن نعلم أن السيارة جيدة ولكن المتهم هو الذى ليس بحالة جيدة أثناء الحادث"، وطالب بتأييد الحكم الصادر.

فيما حضر شعبان سعيد المحامى بالنقض دفاع أسرة المجني عليه والمدعي بالحق وطلب تأييد الحكم الصادر وقرر أن المحكمة أرسلت الدعوى المدنية الخاصة بالمجنى عليها الثانية " الزوجة".

وتساءل المدعى بالحق المدنى أمام هيئة المحكمة قائلا " الثلاث سنوات الحبس في تهمة القتل الخطأ " فأين باقى الاتهامات الواردة في أمر الإحالة، وشهدت الجلسة تغيب المتهم عن الحضور فيما حضر دفاعه.

وقضت محكمة جنح أكتوبر في وقت سابق بمعاقبة المتسبب في مصرع الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته فى حادث سير بمدينة 6 أكتوبر، بالحبس 3 سنوات وكفالة 5 آلاف جنيه و40 ألف جنيها تعويض مدني مؤقت والمصاريف وألزمته أتعاب المحاماة.