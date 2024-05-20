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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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سامح شكري: مسرح عمليات متواصلة سبب توقف عمل معبر رفح

سامح شكري
سامح شكري

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أنه سيطر على المباحثات مع وزير الخارجية اليوناني القضية الفلسطينية وتطورات الحرب في قطاع غزة، مشددًا على أن مصر تعتبر القضية الفلسطينية هي صلب قضايا المنطقة، وتم التناول الأوضاع في فلسطين والمأساة الإنسانية، والحرب في قطاع غزة تعد من أبشع الأزمات التي يشهدنا التاريخ المعاصر بما يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي.

كلمة سامح شكري:

وشدد "شكري"، خلال مؤتمر صحفي له مع وزير الخارجية اليوناني، المُذاع عبر شاشة "إكسترا لايف"، على أن هذه الحرب مرتبطة ايضًا باتساع الصراع ليشمل لبنان واليمن والبحر الأحمر والتوتر بين إيران وإسرائيل، موضحًا أنه تم التأكيد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والنفاذ الفوري للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتم التأكيد على ضرورة العمل على منع التهجير وتصفية القضية الفلسطينية، وتم التأكيد على ضرورة حماية العاملين في المجال الإنساني.

 

وأشار إلى أن تم شرح الظروف التي كانت سببًا في توقف معبر رفح البري عن العمل، وهي متصلة بوجود مسرح عمليات متواصلة تعدد قوافل الشاحنات والعاملين في المجال الإنساني، ولا يجب تعرض حياة هؤلاء للخطر، وهناك معابر أخرى يجب أن تعامل بكامل طاقتها لتدارك الوضع الإنساني في قطاع غزة. 

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