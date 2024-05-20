السجن 3 سنوات لعصابة تزوير شهادات الماجستير والدكتوراه الفخرية

قضت محكمة جنح مدينة نصر، بمعاقبة تشكيل عصابي بالسجن 3 سنوات تخصص في مزاولة تشاط اجرامي في تزوير شهادات الماجستير والدكتوراة الفخرية للنصب على المواطنين.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" للترويج لاستخراج شهادات جامعية ماجستير ودكتوراة "مزورة" منسوبة صدورها للجامعات لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات ضبط (3 أشخاص - مقيمين بمحافظة القاهرة)؛ حال استقلالهم إحدى السيارات ملك وقيادة أحدهم وبحوزتهم (3 هواتف محمولة - عدد من الشهادات المنسوب صدورها لإحدى الجامعات "مزورين").

وبمواجهتهم أقر أحدهم بإنشاء وإدارة الصفحة وقيامه بالاشتراك مع باقي المتهمين بتزوير الشهادات الجامعية وشهاداتالماجستير والدكتوراة باستخدام برنامج تعديل الصور على جهاز "لاب توب" خاص به وطباعتها بإحدى المطابع الكائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة، بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.

كما تم بإرشادهم ضبط (جهاز "لاب توب" المستخدم فى وقائع التزوير) داخل سيارة أخرى ملك أحدهم.

وعُثر بداخلها على عدد كبير من الشهادات المختلفة المنسوب صدورها لعدد من الجامعات والمعاهد "مزورين")

وباستهداف المطبعة تم ضبط (عاملَين بالمطبعة) وعثر بداخلها على (عدد من الماكينات والأجهزة والمستلزمات "المستخدمة في عملية الطبع"- مبلغ مالي - هاتفي محمول - 300 كتاب تعليمي تابع لإحدى الجهات بإحدى الدول).

وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بطبع وتغليف الشهادات المضبوطة بحوزة المتهمين مقابل مبلغ مالي، والمبلغ المالي المضبوط من متحصلات نشاطهم الإجرامي، وأضافا بأن الكتب المعثور عليها يتم طباعتها بدون تصريح، مقابل تحصلهما على مبالغ مالية.