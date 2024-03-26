النيابة تحيل حسين الشحات لمحكمة جنح مدينة نصر

كشف المستشار هاني بكري محامي اللاعب الدولي المغربي، محمد الشيبي أن النيابة العامة قامت بإحالة اللاعب حسين الشحات إلى محكمة جنح مدينة نصر بتهمة السب والقذف والضرب والترويع والإهانة أثناء نشاط رياضي.

أوضح المحامي أنه تم تحديد جلسة بتاريخ ١٨ أبريل المقبل لنظر القضية على أن يمثل اللاعب حسين الشحات أمام المحكمة للنظر في التهم التي أحالته النيابة بسببها والدفاع عن نفسه.

أكد بكري أن الموضوع لا يخص سوى اللاعب محمد الشيبي لأنه هو الذي تعرض للخطأ في حقه وليس هناك علاقة لناديه بيراميدز أو إدارته بالموضوع، وأن محاولات محامي اللاعب حسين الشحات وموكله لتحويل الموضوع من واقعه الحقيقي بأنه جريمة في حق اللاعب محمد الشيبي إلى محاولة تصويره على أنه مكيدة بين ناديين هي محاولة بائسة محكوم عليها بالفشل لأن النيابة العامة أو المحكمة لن تلتفت إليها.

شدد المحامي على أن اللاعب حسين الشحات كان أصدر بيانا بعد الواقعة اعتذر فيه للنادي الأهلي ولجماهيره، والجماهير المغربية دون أن يقدم اعتذاره للاعب نفسه الذي تم التعدي عليه.

وكان مصدر مقرب من محمد الشيبي قد كشف رفضه الظهور في برنامج رامز جلال مقابل مبلغ مادي ضخم حين علم أنه سيكون رفقة حسين الشحات، لأنه لن يتنازل عن حقه، كما أنه يرفض استغلال القضية تجاريا وإنما يبحث عن حقه فقط.



يذكر أنه في يوم ٢٣ يوليو ٢٠٢٣ تعدى حسين الشحات بالضرب على محمد الشيبي بعد انتهاء مباراة بيراميدز والأهلي في الدوري على استاد الدفاع الجوي، ليقرر اللاعب اللجوء إلى القضاء.