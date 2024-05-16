محكمة شمال الزقازيق الإبتدائية تُطلق مبادرة «حياة كريمة» للأسرة الشرقاوية

دشنت محكمة شمال الزقازيق الإبتدائية برئاسة المستشار محمد رأفت حماد رئيس المحكمة، والمستشار طارق عبدالحميد محمود مساعد رئيس المحكمة مدير إدارة تنفيذ الأحكام؛ مبادرة «حياه كريمة» أستهدفت لم شمل الاسرة الشرقاوية، وحماية حقوق الطفل في الحياه، وخلق السبل كافة التي تمنع تعرض أطفال مصر للخطر.

يأتي ذلك تماشيا مع رؤية مصر 2030، وما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، نحو قضايا الاسرة، وتوجيهات وزير العدل، واستراتيجية العدالة الناجزة،

وتحقيقاً لمبدأ الشفافية قامت إدارة التنفيذ بتكليف كافة مُحضري التنفيذ بتصوير عملية التنفيذ بالصوت والصورة ضمانًا لتحقيق التنفيذ الفعلي وتحقيقًا لمبدأ الشفافية والنزاهة.

وقد درست إدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة شمال الزقازيق الإبتدائية؛ أسباب عدم تنفيذ أحكام الأسرة، ووضعت الآليات والأسس الصحيحة لتذليل جميع المعوقات الإدارية والقانونية التي من شأنها المساعدة على عملية التنفيذ لأحكام «الأسرة، وقرارات الحيازة، وضم الصغار التي تصدر من النيابة العامة».

ووضعت إدارة المحكمة خطة مُحكمة من خلالها؛ قضت على البيروقراطية في التنفيذ، وما يتعمده الخصوم من خلق عقبات مادية وقانونية، وقامت إدارة المحكمة بتنفيذ عدد 11652 حكم من محكمة الأسرة، وعدد 123قرار تمكين للصغار بنسبة إنجاز 100%، وعدد 109 قرار تمكين الزوجة بالمشاركة 99.7٪، وعدد 26 قرار المطلقة الحاضنة بنسبة 99٪، وذلك بإجراءات لا تتعدى 48 ساعة عمل، بعد أن كان يستهلك أسابيع طوال ويمتد إلى شهور.

وتستهدف محكمة اليوم الواحد اتي تنفذها المحكمة فئة من الدعاوى وهى: «المدنى المستعجل، إشكالات التنفيذ، الدعاوى المدنية التى أعلنت بشخصهم، قضايا الأسرة، محاكم الجنح الجزئية، محاكم الجنح المستأنفة» تدعو فيها الخصوم للحضور أمام المحكمة، وتفصل فيها بذات اليوم بعد تحقيق أوجه دفاعهم ما لم ترى المحكمة خلافا لذلك، تحقيقا لدفاع الخصوم لحسم النزاع بينهم فى ذات اليوم، وتضع الحكم الصادر بينهم حيز التنفيذ بذات الجلسة.