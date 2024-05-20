25 مايو.. بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني في "بنات عين شمس"

أعلنت كلية البنات للآداب والعلوم والتربية بجامعة عين شمس، بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، السبت المقبل 25 ماي لجميع الفرق وبرامج الساعات المعتمده للأقسام الأدبية والعلمية والتربوية، اضافه إلى امتحانات التعليم الأساسي والانتساب الموجه والتعليم المفتوح والمدمج.

ومن المقرر انتهاء الامتحانات الخميس 27يونيو القادم وذلك وفق الجداول المعلنه لكل الفرق والمراحل والاقسام علي أن يتم التصحيح أولا بأول.

وأكدت الدكتورة أميرة يوسف، عميده الكلية علي توفير كافه الخدمات اللوجستية تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس أثناء الامتحانات و داخل اللجان من توفير الهدوء ومنع التكدس والزحام و الإضاءه اللازمة والتهوية الجيدة ووجود عيادات طبية لمواجهه أي طارئ، مؤكدة على تواجد أستاذ الماده يوميا للرد علي أسئلة واستفسارات الطلاب والطالبات.

وأكدت الدكتوره أسماء زعزع وكيله الكلية لشئون التعليم والطلاب علي منع اصطحاب المحمول داخل اللجان ، مشيرة إلى أن الامتحانات تجري يوميا وطبقا للجداول المعلنة والتي تجري الامتحانات وفق تنوع أساليب التقييم مابين نظام البابل شيت وغيرها إضافه إلى وجود لجان ولافتات لتوجيه الطالبات إلى قاعات الامتحانات.