سامح شكري: إرادة قوية بين مصر واليونان لتعزيز التعاون المشترك

أعرب سامح شكري، وزير الخارجية، عن سعادته بزيارته والتواجد بأثينا مرة أخرى، موجهًا لنظيره اليوناني رسالة شكر وامتنان على حفاة والاستقبال، مشددًا على أنه من دواعي الفخر له أن أثينا هي أكثر بلد زارها خلال فترة عمله كوزير للخارجية المصرية.

كلمة سامح شكري:

وأشار "شكري"، خلال مؤتمر صحفي له مع وزير الخارجية اليوناني، المُذاع عبر شاشة "إكسترا لايف"، إلى زيارته المتكررة إلى أثينا تعكس الإرادة القوية لدى البلدين لتعزيز العلاقات فيما بينهما على أساس الصداقة التي تربط بين الشعبين والشعور المتبادل بالمستقبل المشترك، والرصيد الكبير من الماضي المشترك والتي كان بها عواطف والعلاقات الإنسانية، والتي هي أرضية يتم العمل على تعزيز والتعاون في كافة المجالات.

وأوضح أن هناك إرادة قوية بين مصر واليونان لتعزيز التعاون المشترك، مؤكدًا أنه خلال لقاءه بوزير الخارجية اليوناني تم التجديد بالالتزام بالعمل المشترك على العلاقة الاستراتيجية والعمل على تفعيل الإعلان المشترك وتأسيس مجلس التعاون رفيع المستوى، وتم الاتفاق على عقد أول جلسة في أثينا وزيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لهذه المناسبة لتناول العلاقات الثنائية.