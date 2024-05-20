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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

التضامن الاجتماعي تنظم قافلة طبية بالتعاون مع مستشفى مصر الدولي للعاملين بالوزارة

وزيرة التضامن
وزيرة التضامن

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي للمرة الأولي بالتعاون مع مستشفى مصر الدولي قافلة طبية للعاملين بالوزارة، تنفيذا لتوجيهات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

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وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن القافلة فى نسختها الأولي تأتى فى إطار ما تشهده منظومة الخدمات الداخلية من تطوير حيوي للارتقاء بالخدمات المقدمة للعاملين بالوزارة والتى بدأت الوزارة فى العمل عليها باستهداف تطوير بيئة العمل الداخلية ورفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة فى ضوء الاهتمام بالاستثمار فى البشر وبما يساعد على تحسين الأداء.

هذا وقد انطلقت القافلة على مدى يومين بالتعاون مع مستشفى مصر الدولي،  حيث تضمنت عددا من الفرق الطبية المتخصصة التى قامت بفتح ملفات طبية للعاملين، وإجراء عدد من الفحوصات الطبية للعاملين  من قياسات السكر والضغط وتحاليل الدم وقياسات الدهون والكتلة، متضمنة نشر التوعية بين العاملين حول مرض السكر وضغط الدم والقلب وفتح ملفات طبية للعاملين للمتابعة لتقديم الخدمات العلاجية اللازمة.

كما تم القيام بعمل القياسات لما يقرب من ١٥٠ من العاملين بالوزارة، وسيتم التعامل مع الحالات التى تحتاج لتدخلات طبية.

 

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