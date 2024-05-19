الأحد 19 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزيرة التضامن توجه بصرف التعويضات اللازمة لأسر ضحايا حادث الطريق الدائري ببهتيم 

وزيرة التضامن
وزيرة التضامن

تتابع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الحادث الذي شهده الطريق الدائري بمنطقة بهتيم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حيث اصطدام أتوبيس بعدد من الأشخاص علي الطريق، ما أسفر عن إصابة 11 شخصا ومصرع 8 آخرين.

txt

القباج تتابع حادث الطريق الدائري ببهتيم وتوجه بصرف التعويضات اللازمة لأسر الضحايا

txt

القباج تستقبل وزيرالاقتصاد التضامني  بالسنغال لبحث فرص التعاون في مجالات الاستثمار

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي، مدير  مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية بسرعة التحرك والتواجد الفورى لفرق الإغاثة، مشددة على تكثيف الجهود نحو مساعدة الأهالي، مقدمة التعازى لأسر الضحايا  وتقديم الدعم اللازم لهم والمصابين، كما وجهت فرق الهلال الأحمر  المصري بالتواجد  في الموقع لتقديم أوجه الرعاية.

وصرحت وزيرة التضامن الاجتماعي، بأنه سيتم صرف المساعدات المقررة لأسر المتوفين بواقع 50 ألف جنيه عن كل متوفي والمصاب حسب نسبة الإعاقة والإصابة نتيجة الحادث.
 

الجريدة الورقية