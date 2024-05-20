صندوق عطاء يشارك في هاكاثون للذكاء الاصطناعي لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ببيئة العمل

في إطار حرص صندوق عطاء برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي على المشاركة في كافة الفعاليات التي من شأنها تقديم حلول في مجال الإعاقة في مصر أعلن الصندوق عن شراكته مع فودافون في هاكاثون (مسابقة) فودافون للذكاء الاصطناعي والتي تهدف إلي تقديم حلول باستخدام الذكاء الاصطناعي وإيجاد حلول تكنولوجية من أجل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مكان العمل وكافة المجالات.

وتأتي شراكة صندوق عطاء إيماناً بأن الأشخاص ذوي الإعاقة قادرون علي العمل بشكل مستقل في منظومة العمل، هذا بالإضافة الي الاحتياج الي إيجاد حلول خاصة بأدوات التكنولوجيا المساعدة في بيئة العمل وضرورة تسليط الضوء بشكل أكبر علي قضايا حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن دعم الصندوق للحلول الابتكارية لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن صندوق عطاء يأخذ خطوات ثابتة ومؤثرة نحو دعم ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة والاستفادة من طاقاتهم ومعرفة احتياجهم ومطالبهم بشكل واقعي وعملي ومن هنا جاءت فكرة مشاركة عطاء في الهاكاثون والذي يستمر التقديم فيه حتي يوم 25 مايو 2024، وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المبدعين والموهوبين من الأشخاص ذوي الإعاقة للاشتراك والتسجيل ضمن المسابقة والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام مصممة لإلهام وتحسين وعرض الحلول المبتكرة والشاملة والمؤثرة بشرط ان يتقدم المتقدمين كمجموعة مكونة من 3-4 أشخاص ويجب أن يكون أحد المتقدمين على الأقل شخصًا من ذوي الإعاقة حتي يستطيعوا البدء في تنفيذ أفكارهم وتحويلها الي مشروعات قائمة علي استخدام التكنولوجيا ويمكن الإطلاع علي كافة تفاصيل الاشتراك في الهاكاثون من خلال موقع شركة فودافون.

وأضافت القباج ان دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع يعد أحد أهم الأهداف التي يعمل صندوق عطاء علي تحقيقها من خلال 4 محاول وهي تكافؤ الفرص التعليمية والتأهيل المرتكز علي المجتمع للأشخاص ذوي الإعاقة المحرومين من الخدمات الأساسية، هذا بالإضافة إلي التمكين الاقتصادي وإتاحة التنقل للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث كان للصندوق دورا بارزا في دعم كافة أنواع الإعاقة، مما كان له الأثر في إحداث تغيير فعال ومؤثر في نوعية حياة الأشخاص ذوي الإعاقة ليمكنهم من العيش باستقلالية والوصول إلي كامل حقوقهم في جميع مناحي الحياة والحصول علي الفرص المتساوية مع أقرانهم من غير الأشخاص ذوي الإعاقة.