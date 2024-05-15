ربنا يسعدكم.. سوسن بدر تهنئ سلمى أبو ضيف بخطبتها (شاهد)

أعربت الفنانة سوسن بدر عن سعادتها بخطبة الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف من شاب سويسري الجنسية، وحرصت على تهنئتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديهات الأشهر انستجرام.

وشاركت سوسن بدر صورة لـ سلمى أبو ضيف وخطيبها ، وعلقت عليها قائلة: "ألف مبروك يا حبيبتي ربنا يسعدكم"، لترد عليها أبو ضيف قائلة: "أحلى واحدة و أشيك واحدة و أجملهم سوسن بدر".

وتصدرت سلمى أبوضيف مؤشر البحث العالمي جوجل وتريند مختلف مواقع التواصل الاجتماعي عقب نشرها مجموعة صور وفيديوهات وثفت من خلالها لحظة عرضه طلب الزواج منها، وذلك من خلال خاصية القصص المصورة عبر حسابها على، كما نشرت صورة رومانسية وهو يحتضنها وعلقت عليها قائلة: "زوجي".

لقاء سلمى أبو ضيف الأخير

وكانت قد حلت سلمى أبو ضيف ضيفة قبل أيام مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج معكم، المذاع على قناة on، وكشفت أبو ضيف خلال الحلقة عن العديد من أسرار حياتها الشخصية.

آخر أعمال سلمى أبو ضيف

شاركت سلمى في السباق الرمضاني لعام 2024 بمسلسل أعلى نسبة مشاهدة من تأليف سمر طاهر، وإخراج ياسمين أحمد كامل، والذي حقق مشاهدة كبيرة خلال الموسم ونالت إثره على العديد من التعليقات الإجابية والإشادة بأدائها .

وشاركت في المسلسل مع مجموعة من الفنانين ومن بينهم ليلى أحمد زاهر، فرح يوسف، جلا هشام، انتصار، محمد محمود، أحمد فهيم، إسلام إبراهيم، وغيرهم من الفنانين.

من هي سلمى أبو ضيف

هي ممثلة وعارضة ازياء مصرية درست الإعلام عملت عارضة أزياء، كما عملت كمذيعة راديو عندما كان عمرها 16 سنة شاركت في رمضان 2017 بمسلسل "حلاة الدنيا" وفي مسلسل "لا تطفئ الشمس" مع ميرفت أمين وعدد كبير من النجوم، وآخر أعمالها مسلسل “ أعلى نسبة مشاهدة".