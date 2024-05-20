وزارة العمل تبدأ أول يوم تدريبي بمجال الطاقة الشمسية لشباب الأقصر

بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي ..

أعلنت مديرية العمل بمحافظة الأقصر، عن بدء أول أيام التدريب المهنى المجانى على مهنة الطاقة الشمسية بمركز التدريب المهني بالطود والتابع لمديرية العمل ، استكمالاً للمرحلة الثانية من الدورات التدريبية وذلك فى إطار بروتوكول التعاون بين وزارة العمل وبرنامج الأغذية العالمى WFPالتابع لمنظمة الأمم المتحدة.

ويأتي ذلك فى ضوء جهود المديرية لتحقيق رؤية الوزارة فى إعادة تأهيل الشباب للمهن المطلوبة في سوق العمل وإطلاق مشروع مهني 2030 ، والتى تستهدف القرى الأكثر احتياجا وأسر تكافل وكرامة وأيضا ذوى الهمم ويشترط السن من 18 الى 35 سنة ، حيث أنه من المستهدف تنفيذ 5 دورات تدريبية منها دورتين على الطاقة الشمسية ودورة الخياطة والتفصيل ، ودورة الأشغال اليدوية ، ودورة الفندقة الشاملة ، بمركز التدريب المهنى ويستهدف حوالى ١٣٠ شاب وشابة.

وذلك طبقا لاحتياجات ومتطلبات سوق العمل بالمحافظة ، والاستفادة من طاقاتهم وقدراتهم ومهاراتهم وتوفير العمل اللائق لهم وضخ عمالة مدربة على أعلى مستوى في سوق العمل بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي بهدف دعم الاقتصاد الوطني والحد ظاهرة البطالة لاسيما بين صفوف الفئات الأولى بالرعاية بقري المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومستفيدي برنامج تكافل وكرامة في محافظات صعيد مصر.

وقال الدكتور هشام محمد عبد الله مدير مديرية عمل الأقصر ، إن تلك التدريبات المجانية تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن المطلوبة لسوق العمل ، وتكثيف الدورات التدريبية لتأهيل وتنمية مهارات الشباب على تلك المهن بمراكز التدريب الثابتة والوحدة المتنقلة للحصول على فرص عمل لائقة أو بدء مشروعات صغيرة ومتوسطة.

وأضاف مدير المديرية، أنه قام بالإشراف على أول يوم تدريبى وتحدث مع المتدربين حول متطلبات تنمية المهارات وإعادة تأهيلهم لإيجاد فرص عمل لائقة لهم ، مؤكداً على الاهتمام بالشباب حديثى التخرج لتوجيههم التوجيه الصحيح لمسارات مهنية متناسبة مع احتياجات سوق العمل من خلال تدريبهم بمراكز التدريب المنتشرة فى أنحاء الجمهورية ، والتابعة لوزارة العمل ، ومنها مركز التدريب المهنى بالطود والتابع لمديرية عمل الأقصر ، وهى تدريبات مجانية تماما بداية من التقديمات حتى حصولهم على شهادة تثبت حصولهم على التدريب حتى يتمكنوا من الحصول على فرصة عمل ومساعدة الشباب ذوى الفكر الريادي والعمل الحر وتوجيههم من خلال الدعم الفنى والمالى المقدم من خلال صندوق دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.