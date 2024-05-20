"فيلم غريب في بيتي".. سيناريو يتكرر في السلام

بعد أكثر من أربعة عقود أمتعنا فيلم "غريب في بيتي" بقصة مميزة تدور أحداثها حول شقة واحدة يتقاسمها غريبان، والآن، تعود هذه القصة في منطقة السلام بالقاهرة، حيث يعيش "محمد" رجل ذو الإعاقة حياة هادئة في شقة اشتراها بشق الأنفس منذ 3 سنوات، لكن سرعان ما تنقلب حياته رأساً على عقب عندما يتلقى محضر طرد مفاجئ يفيد بأن الشقة مستأجرة لشخص آخر!

التقت "الوفد" بـ"محمد" رجل يبلغ من العمر 52 عامًا، جالس في شقته يبكي بحرقة على شقا عمره, يُردد "محمد" عبارة واحدة تُعبر عن مأساته: "فلوسي كلها دفعتها للشقة عشان أعيش مع ولادي بسلام".

يروي "محمد" قصته المأساوية، حيث واجه صعوبات جمة في توفير حياة كريمة له ولأولاده،سعياً منه لتحقيق الاستقرار، قام في عام 2021 بشراء شقة من المالك بعقد قانوني مسجل لدى المحكمة،عاش و أولاده في سعادة غامرة، ظنًا منهم أنهم قد وجدوا أخيراً ملاذًا آمنًا.

لكن سرعان ما تحولت سعادتهم إلى كابوس عندما تفاجأ "محمد" بوجود محضر طرد من الشقة! لم يصدق ، كيف يُمكن طرده من شقته التي اشتراها بعقد قانوني ووثائق رسمية، لم يستسلم ، بل حمل أوراقه التي تُثبت ملكيته للشقة و توجه إلى المحكمة مُصمماً على استرداد حقه، واجه"محمد" العديد من التحديات، لكنه لم يلين عزيمتهو اتضح أنّ الشخص الذي حرّر محضر طرد محمد من شقته قد حرّر سابقاً محضرًا آخر ضد شقيقته يتهمها فيها بالاستيلاء على نفس الشقة. وفجأة، انقلبت الأمور رأساً على عقب، حيث لم يتمكن أي من الطرفين من تقديم سند ملكية حقيقي، مما أدى إلى رفض وسقوط القضية.

بعد مرور أسابيع على فرحة انتصاره في المحكمة،لم يمضِ وقت طويل حتى فوجئ محمد بتحرير محضر طرد جديد من زوجة نفس الشخص الذي ادعى ملكية شقته، لم يصدق محمد عينيه، فكيف يُمكن أن يتكرر نفس الكابوس مرة أخرى؟،لم يستسلم ، بل توجه إلى الجهات المختصة لفتح تحقيقٍ جديد، وبفضل التحريات الدقيقة، تم إثبات ملكية محمد للشقة مرة أخرى.

يُردد "محمد" عبارة "دول عصابة" للتعبير عن غضبه من تصرفات الأشخاص الذين يحاولون الاستيلاء على شقته، و محاولاتهم المتكررة لإخراجه من بيته دون وجه حق،ا ،كما يناشد جهات التحقيق بأبعاد تلك الأشخاص عن حياته،مردد" 5 أشخاص، بمن فيهم أنا ، قد يُصبحون بلا مأوى بسبب تلك القضايا"