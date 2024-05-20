غداً.. الثلاثاء قطع الكهرباء عن 4 مناطق بنجع حمادي

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي شمال محافظة قنا، اليوم الاثنين، قطع الكهرباء عن عددًا من المناطق بمدينة نجع حمادى، وذلك صباح غدا الثلاثاء الموافق 21/ 5 / 2024 م من الساعة السادسة صباحا وحتى التاسعة صباحا، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية، ومن المقرر أن يتم قطع الكهرباء عن كلآ من المناطق التالية :-

(١) منطقة الشونة .

(٢) منطقة 15 مايو .

(٣) منطقة موقف القمانة .

(٤) منطقة 30 مارس .

وعلى صعيدا آخر تفقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم الاثنين، أعمال إنشاء مبنى السلامة والصحة المهنية لمحطة مياه الصالحية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، والمهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا ، وعدد من القيادات التنفيذية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي و المحافظة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، إن إنشاء مبنى السلامة والصحة المهنية يقع على مساحة 650 متر مربع بتكلفة اجمالية ١٥ مليون جنيه، مشبرًا إلى أن الهدف من انشاء المبنى تنمية المهارات العملية للعاملين بمحطات المياه، والشبكات ، وفنيين الكلور ، وفنيين السلامة والصحة المهنية بالشركة وجميع الجهات الحكومية بمحافظة قنا لمواجهة أي حالات تسريب كلور او اختناقات فى مناطق محصورة.

وتفقد محافظ قنا إحلال وتجديد عدد 26 بدالة ( شفط وطرد) من الخردة واعادة تجديدها وتشغيلها وتجهيزها بتكلفة اجمالية 20 مليون جنيه ، وذلك لمواجهة أعطال خطوط الشبكات او أعمال صرف صحى ومياه خطوط رئيسية ومواجهة اي أحداث سيول او كوارث طبيعية.

و قال المهندس رجب عرفة أن الـ26 بدالة تم تركيبهم من محركات المولدات القديمة لعمليات الابار المغلقة بفرعى الشركة بأبوتشت وفرشوط، حيث تم عمل عمرة لها وتركيبها على طلمبات جديدة لاستخدامها كبدلات صرف صحى لأعطال خطوط الشبكات في جميع افرع الشركة علمًا أن تكلفة شرائها جديدة تبلغ حوالى 180 مليون جنيه، يأتى ذلك في إطار تنمية موارد الشركة واستغلال أصولها بالشكل الأمثل.

وكان عددًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتليجرام”، قد نشروا نموذج لامتحان مادة الهندسة وإجاباتها، زاعمين أنها لامتحانات الشهادة الإعدادية لمحافظة قنا، وتم تداولها عقب دقائق من بدء الامتحان على جروبات الغش.

مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم، أوضح أن المديرية لم تتلقىَ أي شكاوى من الطلاب أو أولياء ألامور، بشأن تسريب الامتحان أو تداوله، مضيفاً ان الانتشار إذا كان بعد بدء الامتحان يسمى تداول وليس تسريب، موضحاً أنه سوف يتم الفحص للتأكد إذا كان امتحان الهندسة المتداول يخص محافظة قنا أم لأ.

يذكر إن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الصف الثالث الإعدادي العام، نحو 52 ألف و811 طالب وطالبة، موزعين على 302 لجنة على مستوى محافظة قنا.

وأشار محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إلى أنه تم تشكيل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، لتكون على تواصل لحظي على مدار الساعة مع غرف العمليات الفرعية بجميع الإدارات التعليمية، لمتابعة سير امتحانات نهاية العام الدراسي للشهادة الاعدادية وللاطمئنان على توفير كافة سبل الراحة والأجواء الآمنة ومتابعة دخول الطلاب داخل اللجان وتسلم أوراق الأسئلة في المواعيد المحددة.

الجدير بالذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2023-2024م بدأت اليوم السبت 18 مايو وتستمر حتى الخميس الموافق 23 مايو الجاري.