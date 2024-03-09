صحة الشرقية: توزيع مساعدات إنسانية على المرضى بعيادة الجلدية والجذام

كلف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الدكتور إياد درويش مدير عيادة الجلدية والجذام بالزقازيق، بتوزيع بعض المساعدات الإنسانية لمرضى الجذام، تزامناً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، اعادة الله علينا وعلى مصرنا الحبيبة والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، والتي تشمل هدايا ومساعدات مالية، ومساعدات عينية من "مواد ووجبات غذائية"، وذلك بالتعاون مع المجتمع المدني، حيث تم تقديم المساعدات لعدد ١٤٠ مريض جذام بمقر العيادة بالزقازيق.

قدم وكيل وزارة الصحة الشكر لممثلي المجتمع المدني ولجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية، مشيداً بدور الجمعيات الأهلية ورجال المجتمع المدني، في تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين بالمحافظة، في ظل توجيهات القيادة السياسية الحكيمة، ودعم وزير الصحة والسكان، ومحافظ الشرقية، للإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

يذكر أن مرض الجذام هو مرض مزمن تسببه جرثومة تعرف بإسم المتفطرة الجذامية (Mycobacterium leprae) تصيب عادة الجلد ،العينين والجهاز العصبي المحيطي (Peripheral nervous system)، وتنتقل عدواه من شخص مريض يكون جهازه التنفسي العلوي ملوثاً إلى شخص آخر، عن طريق النفس مع الزفير أو عند العطس والسعال .

ويتمتع غالبية الأشخاص (٩٥% من البشر) بمقاومة طبيعية لمرض الجذام، ويرجع ذلك للمناعة الطبيعية للجسم التي تساعده على التخلص من الجراثيم وتحد من تطورها، حتى في الحالات التي يتم فيها الاتصال مع أشخاص مصابين بمرض الجذام أو يحملون الجرثومة.