الحرية يفتتح النشاط الصيفى بتكريم الرموز الرياضية

بدأ مركز شباب الحرية النشاط الصيفى بتكريم مجموعة من الرياضيين النجوم وذلك وسط شباب المركز وذلك لغرس روح الثقة والتفاؤل بين شباب المركز حيث قام إبراهيم خليفة رئيس مجلس ادارة مركز شباب الحرية بتكريم الرموز الرياضية ومنهم

الكابتن عامر حسين عضو مجلس إدارة الإتحاد المصرى لكرة القدم والمشرف على منطقة الكرة بالاسكندرية و محمد مصيلحى رئيس مجلس إدارة نادي الإتحاد السكندرى والكابتن أحمد الكأس المدير الفنى لمنتخب مصر مواليد ٢٠٠٨والكابتن إبراهيم نور الدين ( الحكم الدولى ) والكابتن أحمد فاروق المدير الفني للفريق الأول بنادى سبورتنج والذى صعد بفريقه الى دورى المحترفين فى إنجاز بتاريخ نادى سبورتنج والكابتن هيثم كمال لاعب الفريق الأول لكرة السلة بنادى الإتحاد ومنتخب مصر

وقد تسبب تكريم الرموز الرياضية فى بث روح الفخر بين رواد واشبال مركز شباب الحرية فى حضور كل من هويدا عامرالمدير التنفيذي للمركز والدكتور محمد رضا عرابى مدير عام النشاط الرياضى بالمركز وشعبان قرنى المشرف العام على اللجان والكابتن جمال بشير المشرف العام على كرة القدم بالمركز



