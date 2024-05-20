مخدرات بـ 3 ملايين جنيه.. الأمن يُداهم وكر الممنوعات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريتى أمن (أسيوط - الغربية) قيام عدة عناصر إجرامية بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم على النحو التالى:

(عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الفتح بأسيوط.. وبحوزته (5 كيلو جرام لمخدر الأفيون– بندقية خرطوش – عدد من الطلقات -دراجة نارية بدون لوحات –سلاح أبيض - ميزان حساس).

(تاجر"له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بالغربية.. وبحوزته (1 كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو"– سلاح أبيض).

(عاطلان "لهما معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية .. وبحوزتهما(4 كيلو جرام لمخدر الآيس"الشابو"– 2 سلاح أبيض).

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطةبـ(3,175 مليون جنيه تقريباً).

التحفظ علي مضبوطات عثر عليها بداخل شقة تدار لتصنيع الإستروكس في مدينة نصر

امرت نيابة مدينة نصر ، بالتحفظ على المضبوطات التي عثر عليها بداخل شقة تدار كمصنع لتصنيع الإستروكس في مدينة نصر، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

التحفظ علي المضبوطات التي عثر عليها بداخل شقة تدار لتصنيع الإستروكس في مدينة نصر.

وتبين من التحريات قيام (عاطل "له معلومات جنائية") بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى مجال تصنيع مادة الإستروكس المخدر والإتجار بها متخذًا من شقة سكنية مستأجرة كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث مكانًا لممارسة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبحوزته (فرد خرطوش - عدد من الطلقات النارية - كمية من الإستروكس المخدر وزنت ٢٥ كيلو جرام - كمية من البودر الخام المخدر وزنت كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين - ميزان حساس - أدوات التصنيع).

واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد تصنيع مخدر الإستروكس باستخدام الأدوات المضبوطة، والاتجار بها وحيازته للسلاح الناري تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

حبس مستريحة الملابس للنصب على السيدات في المنصورة

كما امرت جهات التحقيق بالدقهلية، بحبس مستريحة الملابس للنصب على السيدات وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على نشاط المتهمة.

تلقى قسم شرطة أول المنصورة بمديرية أمن الدقهلية ، بلاغا من سيدتين بتضررهما من (سيدة - مقيمة بدائرة القسم) لقيامها بالنصب عليهما والاستيلاء منهما على (1.317 مليون جنيه) نظير شراء ملابس لهما من الخارج إلا أنها لم تف بذلك أو رد المبالغ المالية لهما.



