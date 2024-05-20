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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الطريق إلى البرلمان

جبالي يهنئ النائبة أميرة صابر برئاسة المبادرة العالمية لشباب البرلمانيين

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب التهنئة  للنائبة أميرة صابر -بمناسبة- انتخابها رئيساً مشاركاً للمبادرة العالمية لشباب البرلمانيين التابعة للبنك الدولى الجلسة العامة لمجلس النواب الاثنين ٢٠ مايو ٢٠٣٤.

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و قال جبالى خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب:باسمكم جميعاً وباسمى، نتوجه بخالص التهنئة للنائبة أميرة صابر بمناسبة انتخابها رئيساً مشاركاً للمبادرة العالمية لشباب البرلمانيين التابعة للبنك الدولى، وذلك أثناء اجتماعات الربيع  لصندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى".

وجدير بالذكر، أن البنك الدولى قد اختار النائبة أميرة صابر فى يناير الماضى لتمثل منطقة الشرق الأوسط وشمـال أفريقيــا فى اللجنة الاستشارية للبرلمانيين الشباب والتى تضم ثمانية ممثلين للبرلمانيين الشباب فى المناطق التــى يعمل بهـا البنك على مستوى العالم، وذلك لمدة عامين ، متمنياً لها التوفيق والسداد .

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