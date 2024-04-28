رئيس مجلس النواب يستقبل رئيس مجلس الشورى البحريني

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اليوم الأحد بمقر مجلس النواب السيد على بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى البحريني.

في مستهل اللقاء أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على قوة ومتانة العلاقات التاريخية المصرية البحرينية القائمة على الأخوة والود والاحترام المتبادل، مشيراً إلى تمتع البلدان الشقيقان بالعديد من القواسم المُشتركة وتاريخ من التعاون والتنسيق المستمر خدمةً لصالح الشعبين الشقيقين والأمة العربية والإسلامية.

كما رئيس مجلس النواب على حرص مصر الكامل على دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب، والبناء على الزخم الإيجابي للزيارة الأخيرة لجلالة الملك/ حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين إلى مصر في إطار ما يجمعه مع أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي من علاقات أخوة وطيدة وتفاهم مُشترك.

وخلال اللقاء ، استعرض المستشار الدكتور حنفي جبالي أوجه التنمية الاقتصادية التي تشهدها مصر حالياً، داعياً الجانب البحريني الشقيق إلى زيادة استثماراتهم في الاقتصاد المصري الواعد وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

واتصالاً بالأوضاع الحالية في قطاع غزة، شدد رئيس مجلس النواب على موقف مصر الثابت والقاطع الرافض للتهجير القسري أو الطوعي للفلسطينيين مؤكداً على ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي للوصول لوقف فورى ودائم لإطلاق النار في القطاع، كما استعرض أيضاً جهود مصر في إنهاء الأزمة الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة عبر إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

من جانبه، أعرب على بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى البحريني عن اعتزاز مملكة البحرين بعلاقات الأخوة الوطيدة مع مصر مشيداً بما تشهده مسارات التعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين في المجالات كافة من زخم إيجابي في إطار علاقات أخوة قوية بين قيادتي البلدين الشقيقين، كما أشار إلى أن مملكة البحرين تعتبر مصر بمثابة قلب العروبة ودائماً ما تساند دورها الرائد في الدفاع عن قضايا الأمتين العربية والإسلامية.