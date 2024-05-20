رئيس جامعة سوهاج يتفقد أولي المحاضرات النظرية بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية

تفقد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج جانب من أولي المحاضرات النظرية بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بالجامعة ، والتي أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قراراً وزارياً رقم 490 بتاريخ 10 مارس الماضي، بالموافقة على بدء الدراسة بها و إصدار لائحتها الداخلية "لمرحلة الدراسات العليا" بنظام الساعات المعتمدة.

ووجه النعماني، الشكر للرئيس السيسي علي دعمه اللامحدود لتطوير جامعات الصعيد ومنها جامعة سوهاج التي حظيت بدعم مالي ومعنوي خلال السنوات الاخيرة لتنفيذ عددًا من الانشاءات الجديدة، حيث وصلت عدد الكليات بها حتى الآن ١٨ كلية، مقدماً شكره ايضاً للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي علي ما بذله من مجهودات حثيثه من اجل افتتاح الكلية وبدء الدراسة بها في فترة زمنية قصيره، موضحاً أن الكلية تعد الأولي علي مستوي الصعيد وسيكون لها بالغ الأثر، في دراسة وتطوير البحوث البيئية، للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

وقال الدكتور حمدي حسانين عميد الكلية، إنه تم بدء المحاضرات في ٤ برامج دبلومات الدراسات العليا وهم (دبلوم السلامة والصحة المهنية، الميكروبيولجي والمناعة، التنمية المستدامة وتنمية الموارد، علم المختبرات والتحاليل المعملية)، و٣ برامج ماجستير وهم( الرقابة البيئية وتعميم الاثر البيئي، التكنولوجيا الحيوية البيئية، ادارة الازمات والكوارث البيئية)، الي جانب برنامج دكتوراه وهو ( إدارة الازمات والكوارث البيئية)

وأضاف الدكتور حمدي الشريف وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث أن نظام الدراسة بالكلية يتم علي ٣ فصول دراسية كل فصل يستمر علي مدار ١٥ اسبوع، موضحاً انه تم وضع جداول المحاضرات مع مراعاة المواعيد لتبدأ من الثانية ظهراً، لافتاً الي ان الكلية تضم عدد من الطلاب الوافدين من دول السعودية، الاردن، وعمان والسودان، ويقوم بالتدريس بها نخبه متميزه من اعضاء هيئة التدريس من مختلف الكليات.

وخلال جولته التقي رئيس الجامعة مع بعض الدارسين بالكلية للتعرف عن مدي رضائهم عن الكلية والمقترحات الخاصة بهم، حيث ابدّي الطلاب سعادتهم بالتحاقهم ببرامج الكلية المميزة، والتي ستساهم في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال المخرجات و البحوث والدراسات البيئية المختلفة.