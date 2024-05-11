قدم الدكتور عاصم حجازي أستاذ علم النفس التربوي المساعد في جامعة القاهرة، نصائح ذهبية لاجتياز الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة 2024.

وأوضح الخبير التربوي أن الأسئلة المقالية نوعان، النوع الأول هو المقال المفتوح حيث يطلب من الطالب الإجابة بدون حد أقصى لعدد الأسطر أو الكلمات.

وأضاف الخبير التربوي أن النوع الثاني هو المقال المقيد حيث يطلب من الطالب أن يلتزم بعدد معين من الأسطر أو الكلمات والأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة هي من نوع المقال المقيد وللإجابة عليها بطريقة صحيحة يمكنك اتباع مجموعة من الإرشادات.

إرشادات اجتياز امتحانات الثانوية العامة 2024