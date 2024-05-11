نصائح ذهبية لاجتياز الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة 2024
قدم الدكتور عاصم حجازي أستاذ علم النفس التربوي المساعد في جامعة القاهرة، نصائح ذهبية لاجتياز الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة 2024.
وأوضح الخبير التربوي أن الأسئلة المقالية نوعان، النوع الأول هو المقال المفتوح حيث يطلب من الطالب الإجابة بدون حد أقصى لعدد الأسطر أو الكلمات.
وأضاف الخبير التربوي أن النوع الثاني هو المقال المقيد حيث يطلب من الطالب أن يلتزم بعدد معين من الأسطر أو الكلمات والأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة هي من نوع المقال المقيد وللإجابة عليها بطريقة صحيحة يمكنك اتباع مجموعة من الإرشادات.
إرشادات اجتياز امتحانات الثانوية العامة 2024
- المساحة المحددة للإجابة في امتحانات الثانوية العامة 2024 على كل سؤال كافية جدا فلا تقلق بشأن هذه النقطة.
- حدد أولا الأفكار والنقاط الأساسية التي يجب أن تتضمنها الإجابة على الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة 2024.
- قم بتلخيص الإجابة على الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة 2024 في ذهنك أولا قبل كتابتها في المكان المخصص لها في ورقة الإجابة لضمان التعبير عن جميع الأفكار المطلوبة بعدد قليل من الكلمات يكفي المساحة المتاحة للإجابة.
- قم بعد ذلك بكتابة الإجابة مع ضرورة مراعاة الكتابة بخط جيد وحجم خط مناسب لأن الكتابة بخط كبير ستجعلك إما أن تترك بعض المعلومات المهمة أو تخرج عن المساحة المحددة.
- لا تستطرد في ذكر تفاصيل غير مطلوبة في الإجابة على الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة 2024.
- التزم بالمكان المخصص للإجابة على أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 المقالية ولا تخرج عن إطاره.
- يمكنك الشطب أو استخدام مزيل الحبر في الأسئلة المقالية فقط.
- يمكنك أن تكتب الإجابة على الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة 2024 أولا بقلم رصاص خفيف ثم تقوم بالإعادة على ما كتبته بالقلم الجاف بعد مراجعتها والتأكد من دقة الإجابة ومناسبتها للمكان المتاح.
- تجنب العبارات الإنشائية التي لا تضيف جديدا أوغير مطلوبة بشكل أساسي في الإجابة.
- استخدم ألفاظا دقيقة في إجابتك عللى الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة 2024 وكن محددا وواضحا.
- خذ وقتا كافيا للتفكير في الإجابة قبل كتابتها ولا تتعجل.
- إذا كانت الإجابة على الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة 2024 عبارة عن خطوات أو أفكار متسلسلة فيجب مراعاة الترتيب في العرض.
- لا تقم بتكرار أجزاء من السؤال المقالي في امتحانات الثانوية العامة 2024 وقم بالإجابة مباشرة.
- اكتب على جميع الأسطر ولا تترك فواصل بين كل سطر والذي يليه.
- استخدم قلما له سن رفيع ولون الحبر واضح وليس باهتا.
- أجب عن كل سؤال في المكان المخصص له ولا تقم بتبديل سؤال مكان سؤال آخر.