موعد مباراة المقاولون العرب وفاركو في الدوري المصري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب لمواجهة قوية أمام نظيره فاركو على أرضية ستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من جولات الدوري المصري.

موعد مباراة المقاولون العرب وفاركو

من المقرر أن تُقام مباراة المقاولون العرب وفاركو، في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الاثنين.

وتذاع مباراة المقاولون العرب وفاركو، عبر قناة أون تايم سبورت 2 بصوت المعلق محمد البوشي.

ترتيب المقاولون العرب وفاركو بالدوري

يتواجد فريق المقاولون العرب في المركز الـ17 بجدول ترتيب فرق الدوري المصري برصيد 15 نقطة، وذلك بعدما خاض 21 مباراة، حقق الفوز في 3 مباريات فقط وتعادل في 6 لقاءات في مقابل 16 هزيمة.

فيما يتواجد فاركو حاليًا بالمركز الـ15 في جدول ترتيب فرق دوري نايل برصيد 19 نقطة بعد خوض 21 مباراة، حيث حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في 7 لقاءات وتعرض لـ10 هزائم.