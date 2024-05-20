رئيس جامعة بنها يشهد ختام فعاليات مسابقة "الحلول الابتكارية لتحقيق التنمية المستدامة"

شهد رئيس جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوي، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حفل ختام فعاليات تحكيم مسابقة "الحلول الابتكارية لتحقيق التنمية المستدامة"، والتي نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن سمير مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة، والدكتور محمد بسيونى مدير وحدة التنمية المستدامة بالجامعة، ورانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والطلاب المشاركين في المسابقة.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي، أن المسابقة تأتي انطلاقا من حرص جامعة بنها على تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة واستخدام استراتيجيات متطورة ومستدامة للحفاظ على البيئة، والارتقاء بجودة الحياة، والحفاظ على حق الأجيال القادمة في الموارد.

وأشاد رئيس الجامعة، بأفكار الطلاب وبما قدموه وبذلوه من جهد من أجل إيجاد حلول ومقترحات للمحاور التى تضمنتها المسابقة، مشيرًا إلى أنه تم تقييم أفكار الطلاب بواسطة أساتذة متخصصين من الجامعة.

من جانبه قال الدكتور السيد فودة، إن المسابقة استهدفت اختيار أفضل فكرة ذات نتائج تطبيقية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مضيفا أنه تم تقديم جوائز مالية للطلاب الفائزين فى المراكز الأولى فى محاور المسابقة وهى: مشاكل تلوث الهواء ومستوى جودته، وتأثير التغيرات المناخية على الإنتاج الحيواني والإنتاج الزراعي وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، ومنظومة النظافة والتعامل مع المخلفات وإعادة تدويرها وتأثير التغيرات المناخية على الموارد المائية وإيجاد حلول تكنولوجية لها.

وتضمنت المحاور التحول للمدن الخضراء المستدامة والتصاميم الصديقة للبيئة، وحلول مقترحة للتعامل مع الاحتباس الحراري وارتفاع درجات حرارة الجو وتحجيمها، وحلول تكنولوجية لحل مشكلات الحرف التراثية والصناعات اليدوية التقليدية، بالإضافة إلى مجالات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

مسابقة الحلول الابتكارية لتحقيق التنمية المستدامة

وأوضح الدكتور أيمن سمير، أن مسابقة الحلول الابتكارية لتحقيق التنمية المستدامة" أطلقتها الجامعة الشهر الماضي وشملت المسابقة 10 محاور تقدم لها حوالي 70 متسابق من داخل وخارج جامعة بنها بمجموع جوائز قيمتها 50 ألف جنيه للفائزين خلال فعاليات المسابقة.